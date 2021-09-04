أكد إيلون ماسك أن شركة تيسلا قد أخرت برنامج رودستر Roadster الجديد حتى عام 2023، مما يعني أن السيارة الخارقة الكهربائية الجديدة قد تأخرت الآن ثلاث سنوات عن جدولها الزمني الأصلي.

وعند الكشف عن الجيل التالي من رودستر بقيمة 200000 دولار لأول مرة في عام 2017. قال ماسك حينها إنها تطرح في السوق في عام 2020.

وبدأت الشركة بأخذ الحجوزات للسيارة الكهربائية القادرة على التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.9 ثانية مع أكثر من 965 كيلومتر من المدى في حدث إزاحة الستار.

وكان على الأشخاص الذين أرادوا أن يكونوا أول من يحصل على السيارة أن يودعوا ما بين 50000 و 250000 دولار.

وتم تأجيل برنامج السيارة في وقت لاحق، حيث قال الرئيس التنفيذي إنه لم يكن من أولويات الشركة.

وفي عام 2020، ألمح ماسك إلى تأجيل رودستر حتى عام 2022 حيث تركز شركة صناعة السيارات على Cybertruck.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكد الرئيس التنفيذي أن السيارة الجديدة لن تطرح في السوق حتى عام 2022.

ومرت شركة صناعة السيارات بعام صعب بسبب نقص الرقاقات، كما تأخرت Cybertruck نفسها، التي من الواضح أنها تمثل الأولوية.

وعند سؤاله عن الجدول الزمني لسيارة رودستر، أكد ماسك أنه قد تم تأجيلها الآن حتى عام 2023. علاوة على ذلك أوضح أن الأمر يعتمد أيضًا على ما إذا كان 2022 يتضمن الكثير من المشاكل.

وقال ماسك: كان عام 2021 عام النقص الشديد في سلسلة التوريد. لذلك لا يهم إذا كان لدينا 17 منتجًا جديدًا، حيث لن يتم شحن أي منتج. وبافتراض أن 2022 لا يتضمن مشاكل، يجب أن يتم شحن رودستر الجديدة في عام 2023.

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تيسلا تؤجل سيارة رودستر الجديدة حتى عام 2023

قدمت الشركة سيارة رودستر الجديدة باعتبارها أقوى مركبة في العالم وأنها سيارة للتخلص من السيارات الخارقة التي تعمل بالوقود الأحفوري .

وعند الكشف عن السيارة لأول مرة، قدمت تيسلا قائمة بالمواصفات المثيرة للإعجاب لسيارة Roadster الجديدة. بما في ذلك التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 1.9 ثانية، و 965 كيلومتر من المدى، وأكثر من ذلك.

ومع ذلك، سرعان ما أضاف الرئيس التنفيذي أن المواصفات التي تم الإعلان عنها في عام 2017 للسيارات الخارقة الكهربائية الجديدة ليست سوى المواصفات الأساسية.

وأوضح ماسك لاحقًا أن الشركة تخطط لتقديم حزمة سبيس إكس لتعزيز الأداء. وادعى ماسك في الآونة الأخيرة أن الحزمة تقلل وقت تسارع رودستر من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة إلى 1.1 ثانية فقط.

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