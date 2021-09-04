تخطط شركة تويتر لاختبار الميزات الجديدة المتعلقة بالخصوصية التي تهدف إلى منح المستخدمين تحكمًا أكبر في قوائم المتابعين ومن يمكنه رؤية التغريدات والإعجابات، في محاولة لجعل الأشخاص أكثر راحة في التفاعل والمشاركة عبر الشبكة الاجتماعية.

وترتبط الأدوات بما يسميه المسؤولون التنفيذيون في المنصة “الخصوصية الاجتماعية”، أو كيف يدير المستخدمون السمعة والهوية عبر الخدمة.

ويتضمن هذا معلومات مثل قائمة المتابعين لشخص ما، والتغريدات التي تعجبهم، وما إذا كانت حساباتهم عامة أو خاصة.

ومن بين الميزات التي يتم أخذها في الاعتبار القدرة على تعديل قوائم المتابعين، وأداة لأرشفة التغريدات القديمة بحيث لا تعود مرئية للآخرين بعد فترة زمنية محددة يحددها المستخدم.

ويمكن أن يكون إخفاء التغريدات السابقة ميزة شائعة لدى الأشخاص الذين لا يريدون أن تظل تغريداتهم موجودة عبر الإنترنت، مما يوفر حلاً أسهل من حذفها يدويًا أو البحث عبر التغريدات القديمة للعثور على تلك التي لا ترغب في إرسالها.

وقالت سفيتلانا بيمكينا، الباحثة في الشركة: وجدت الأبحاث الداخلية أن العديد من مستخدمي المنصة لا يفهمون أساسيات الخصوصية. ويتفاعل هؤلاء المستخدمون بشكل أقل عبر الشبكة الاجتماعية لأنهم لا يعرفون ما الذي يمكن للآخرين رؤيته عنهم.

وأضافت: عندما لا يتم تلبية احتياجات الخصوصية الاجتماعية، فإن الناس يحدون من تعبيرهم عن أنفسهم. وينسحبون من المحادثة. وتبدأ تويتر بمطالبة الأشخاص بمراجعة ما إذا كانت حساباتهم عامة أو خاصة اعتبارًا من شهر سبتمبر.

ويعمل فريق الخصوصية في الشركة على العديد من المنتجات لتهدئة حالة عدم اليقين لدى المستخدم. ويتم اختبار بعضها قريبًا، والبعض الآخر في مرحلة المفهوم الآن.

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تويتر تخطط للسماح لك بإخفاء التغريدات القديمة

قائمة المنتجات المحتملة:

التغريدات المؤرشفة : قد تسمح المنصة للمستخدمين بإخفاء التغريدات القديمة بعد فترة زمنية محددة. وتكون التغريدات مرئية لصاحب الحساب. ولكن ليس لأي شخص آخر. وتدرس الشركة مجموعة من خيارات الوقت، بما في ذلك إخفاء التغريات بعد 30 و 60 و 90 يومًا، أو إخفاء التغريدات بعد عام كامل. وهذا المنتج ليس له تاريخ إطلاق، ولا يزال في مرحلة المفهوم.

إزالة المتابعين – يتمكن المستخدمون قريبًا من إزالة المتابعين. وتخطط المنصة لاختبار هذه الميزة بدءًا من هذا الشهر.

إخفاء التغريدات التي أعجبتك : يمكن للمستخدمين قريبًا تحديد من يمكنه رؤية التغريدات التي أعجبتهم. ولا يوجد جدول زمني لاختبار هذه الميزة.

ترك المحادثات : يتم منح المستخدمين خيار إزالة أنفسهم من محادثة عامة عبر المنصة. وتخطط تويتر لاختبار هذه الميزة قبل نهاية العام.

ويتمثل جزء من دافع المنصة في أن الموظفين غالبًا ما يرون المستخدمين يقومون بحلول إبداعية لأن هذه الميزات غير موجودة، مثل الحظر ثم إلغاء حظر شخص ما لإزالته كمتابع.

ويقوم الكثير من المستخدمين الآخرين بحذف التغريدات القديمة يدويًا، أو التبديل بين الحسابات العامة والخاصة بناءً على ما ينشرونه.

ويمكن أن تساعد أرشفة التغريدات في تخفيف مخاوف الأشخاص الذين يخشون أن تعود التغريدات القديمة للظهور أثناء البحث عن وظيفة جديدة أو التقدم للجامعة أو الترشح لمنصب سياسي.

ولطالما كانت المنصة منفتحة بشأن خريطة طريق المنتج، وغالبًا ما تختبر الميزات التي لم يتم إطلاقها بالكامل. ولكن الشركة تتحدث أيضًا كثيرًا عن الأفكار من حيث المفهوم، التي تفشل في تحقيق بعضها، أو تستغرق وقتًا أطول بكثير مما كان متوقعًا.

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