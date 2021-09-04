تضم ساعة آبل اختيارًا يدعى الردود السريعة، وهو يسمح لك بإرسال رد سريع على أي رسالة نصية تصلك عبر هاتفك.

وتعمل هذه الردود السريعة عبر قائمة تظهر لك في شاشة ساعة آبل الخاصة بك، ويمكنك اختيار الرد عبر الساعة مباشرةً.

ويستخدم الكثيرون حول العالم هذه الردود السريعة بسبب صغر حجم شاشة الساعة، حيث لا يمكن كتابة رسالة كاملة عبرها بشكل سريع.

ويمكنك التحكم في قائمة الردود السريعة التي تظهر لك عبر الساعة، وذلك لكي تضع الرسائل المناسبة لك و لأعمالك.

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تخصيص الردود السريعة عبر ساعة آبل

يمكنك إضافة أي رد ترغب فيه إلى قائمة الردود السريعة، وذلك إن لم تجد الردود المناسبة لك عبر هذه القائمة.

وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الساعة عبر هاتف ايفون المقترن بساعتك الذكية.

وبعد ذلك توجه إلى اختيار ساعتي واختر تطبيق الرسائل، ومن ثم اختر الردود الإفتراضية.

وتوجه إلى أسفل القائمة واختر إضافة رد جديد، وبعد ذلك قم بإدخال النص الذي ترغب فيه واضغط موافق لتقوم بحفظها.

وعندما تنتهي تجد الرد السريع الجديد الخاص بك ظاهرًا في الشاشة، ويمكنك اختياره مباشرةً عبر القائمة.

ويمكنك اعادة ترتيب الردود السريعة بحسب الأولوية عبر الضغط على زر التعديل داخل تطبيق الساعة في الهاتف.

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تسريبات الساعة الجديدة

تفصلنا أيام عن مؤتمر آبل القادم والذي تعلن فيه عن الأجيال الجديدة من أجهزتها المحمولة.

ويتوقع العالم أن نرى ساعة جديدة تحت رقم 7، وقد ظهرت مجموعة من التسريبات حول هذه الساعة.

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ويعتبر أهم اختلاف بينها وبين الساعات القديمة هو التصميم، حيث تأتي الساعة الجديدة بحواف مربعة تشبه آيفون 12.

كما نرى ألوانًا جديدة للساعة، بالإضافة إلى مستشعرات جديدة لالتقاط معدل ضربات القلب والتنفس ونسبة السكر في الدم.

ولكن من غير المتوقع أن نرى نسخة مخفضة من الساعة تحت اصدار SE، كما حدث مع الجيل السابق من الساعة.

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