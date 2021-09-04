كيفية استخدام الوضع المشترك في مايكروسوفت تيمز

أصبحت منصة مايكروسوفت تيمز أحد أهم منصات العمل عن بعد، وذلك بسبب المميزات والتسهيلات التي تقدمها لتتمكن من إدارة فريق العمل.

وتعمل المنصة جاهدة على إضافة المزيد من المميزات لجعل استخدامها أفضل، وحتى تنقل إحساس العمل معًا في مكتب ولكن بشكل افتراضي.

وأضافت المنصة ميزة الوضع المشترك الجديدة في محادثات الفيديو الجماعية عبرها، وذلك لتغيير طريقة عرض المشاركين في المحادثة.

وتعمل ميزة الوضع المشترك على تغيير طريقة عرض الشبكة المعتادة للمشاركين، لتصبح أكثر تفاعلًا من أجل جعل المحادثات ممتعة أكثر.

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استخدام الوضع المشترك في مايكروسوفت تيمز

استخدام الوضع المشترك في مايكروسوفت تيمز يمكنك الوصول إلى الوضع المشترك في مايكروسوفت تيمز عبر نسخة الموقع الخاص بها، وهي لا توفر إلا مشهدًا واحدًا.

ومازالت خاصية الوضع المشترك تحت التطوير حتى الآن، لذلك قد تتوقف عن العمل أو تغلق من تلقاء نفسها.

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ويمكنك الوصول إلى هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع تيمز، وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في الخدمة.

وبعد ذلك اضغط بدء الاجتماع الآن أو الاشتراك في إجتماع موجود بالفعل.

ومن ثم اضغط على علامة الثلاث نقاط الموجودة في شريط التحكم داخل الاجتماع.

واختر خاصية الوضع المشترك من القائمة المنبثقة التي تظهر لك، وتجد إلى جوارها ملاحظة بأنها لازالت تحت التجربة.

ويتم تغيير شكل شبكة المشاركين لتصبح أشبه بقاعة حضور أو قاعة رياضية، ويتم وضع كل مشترك في مقعد خاص به.

ولا تظهر طريقة العرض الجديدة لجميع المشاركين في الاجتماع، ولذلك يجب على كل مستخدم أن يفعل هذه الخاصية عبر جهازه إذا أراد استخدامها.

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تيمز و ويندوز 11

أعلنت مايكروسوفت عن موعد اطلاق ويندوز 11 الرسمي في 5 أكتوبر القادم.

وتعمل الشركة جاهدة على دمج تطبيق مايكروسوفت تيمز في الويندوز بشكل كامل.

حيث جعلته الشركة التطبيق الرسمي لإجراء محادثات الفيديو عبر ويندوز 11.

كما أنها أضافت تطبيقًا منفصلًا للدردشة السريعة ضمن شبكة تيمز.

وبذلك تكون مايكروسوفت قد تخلت على تطبيق Skype، وقد تلغي الدعم عنه نهائيًا في الأيام القادمة، كما فعلت مع الكثير من التطبيقات الأخرى.

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