أسوس تجلب شاشات OLED لأجهزتها المحمولة

كشفت شركة أسوس عن مجموعة من أجهزة الحاسب المحمولة الجديدة مع وضع صناع المحتوى في الاعتبار.

ويجد المصممون والرسامون الذين استخدموا ScreenPad في أي حاسب محمول على مدار السنوات القليلة الماضية أن المساحة الموسعة والميزات تبدو جذابة مع أحدث إصدار.

وأعلنت الشركة عن ProArt StudioBook 16 OLED و ProArt StudioBook 16 Pro OLED، وهما من أول أجهزة الحاسب المحمولة بقياس 16 إنشًا التي تشتمل على شاشات 4K OLED HDR.

ووفقًا للشركة، تغطي الشاشات 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3 وتوفر نسبة تباين 1،000،000:1 (وكلاهما غير شائع بين لوحات 4K OLED).

وتستهدف أجهزة الحاسب المحمولة صناع المحتوى المحترفين الذين يعملون في التطبيقات الحساسة للألوان.

ويأتي الجهازان مع جهاز طرفي جديد يسمى Asus Dial، وهي عجلة مادية على الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح.

ويمكن للمستخدمين تعيين وحدة التحكم هذه لضبط المعلمات المختلفة في تطبيقات أدوبي. التي تقول أسوس إنها تتضمن After Effects و Photoshop و Photoshop Lightroom Classic و Premiere Pro.

ويتوفر ProArt StudioBook 16 OLED و ProArt StudioBook 16 Pro OLED في الربع الرابع، بدءًا من 1999 دولار و 2499 دولار على التوالي.

ويمكن الفرق بين النموذجين في الرقاقات. ويمكن أن يأتي ProArt StudioBook 16 Pro OLED بمعالج AMD Ryzen 5000 H-Series المحمول أو معالج Intel Xeon بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Nvidia RTX A2000 أو Nvidia RTX A5000.

فيما يأتي جهاز ProArt StudioBook 16 OLED مع شريحة Ryzen 5000 H أو شريحة Intel Core i7 ووحدة معالجة رسومات Nvidia GeForce RTX 3070 أو Nvidia GeForce RTX 3060.

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تم تجهيز خط VivoBook أيضًا بشاشات OLED، ويحتوي البعض على نسخة رقمية من Asus Dial مدمجة في لوحة اللمس. وتبدأ نماذج 14 و 15 و 16 إنش بسعر يصل إلى 749 دولار.

ويأتي ZenBook Pro Duo 15 OLED الجديد الموجه نحو صناع المحتوى أيضًا في الربع الرابع (بسعر 2799 دولار). ويضم شاشة اللمس الثانوية المميزة من أسوس على سطح لوحة المفاتيح.

ويتوفر أيضًا إصدار ZenBook Pro 15 OLED بشاشة واحدة فقط بسعر يبدأ من 1469 دولار.

ويشتمل ZenBook Pro Duo 15 OLED على معالجات إنتل تصل إلى Core i9 و RTX 3070 GPU. فيما يحتوي يحتوي ZenBook Pro 15 OLED على معالجات Ryzen 5000 ووحدة معالجة الرسومات Nvidia RTX 3050 Ti.

كما تحصل أجهزة الحاسب المحمولة للأعمال ExpertBook على لوحات OLED. ويتم تشغيل كل من ExpertBook B5 OLED الجديد و B5 Flip OLED القابل للتحويل بواسطة معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر. مع أسعار تبدأ من 1299 دولار.

وحققت الشركة نجاحًا كبيرًا في سوق الأجهزة المحمولة في العام الماضي من خلال ZenBook 13 OLED. إذ قدمت تقنية عرض كانت في يوم من الأيام تقنية فاخرة بسعر منخفض يصل إلى 800 دولار.

وبعد أن أعلنت شركة سامسونج عن خططها لإنتاج لوحات OLED للحواسيب المحمولة بكميات كبيرة هذا العام. كانت مسألة وقت قبل أن تصل هذه الشاشة إلى النماذج الأصغر على نطاق واسع.

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