تبدأ شركة آبل بطلب الإذن لتمكين الإعلانات المخصصة في نظام التشغيل iOS 15، وهي طريقة الشركة في تقديم الإعلانات ذات الصلة في متجر آب ستور و Apple News من خلال تحليل ما تقرأه وتشتريه وتبحث عنه عبر جهازك.

واعتادت الشركة على جمع هذه المعلومات بشكل افتراضي. ولكن تخطط الآن لطلب الإذن.

وطلبت الشركة من المطورين الآخرين السعي للحصول على إذن المستخدمين مع الظهور الأول لشفافية تتبع التطبيقات. لذلك يبدو أنها تظهر أنها تلتزم بمعيار مماثل.

ويجب أن تظهر النافذة المنبثقة للإعلانات المخصصة عند فتح متجر التطبيقات إذا كنت تستخدم أحدث إصدار تجريبي من نظام التشغيل iOS 15.

وفي النافذة المنبثقة، كتبت الشركة أن الإعلانات تساعدك في اكتشاف التطبيقات والمنتجات والخدمات ذات الصلة مع حماية خصوصيتك باستخدام المعرفات التي ينشئها الجهاز وليس ربط معلومات الإعلان بمعرف آبل.

ووفقًا لسياسة الشركة الإعلانية، تختلف المصادر التي تستمد منها الإعلانات المستهدفة. ولكن يمكن أن تتضمن معلومات جهازك وعمليات البحث والمشتريات في آب ستور والقصص الإخبارية التي تقرأها في Apple News.

وترتبط الشركة بسياستها وتتيح لك أيضًا إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة بالكامل في تطبيق الإعدادات.

وتم تمكين استهداف إعلانات آبل، أو الإعلانات المخصصة كما تسميها الشركة، بشكل مسبق افتراضيًا دون أي نوع من المطالبات.

وكان على المستخدمين التعرف على التفضيل من تلقاء أنفسهم والتنقل في أربع مستويات في الإعدادات لتعطيله.

وأدت حقيقة أنه كان يعمل بشكل افتراضي أيضًا إلى تدقيق مكافحة الاحتكار، خاصة وأن الشركة حدت من قدرة شبكات الإعلانات التابعة لجهات خارجية على استهداف المستخدمين الفرديين من خلال إدخال شفافية تتبع التطبيقات.

على سبيل المثال في فرنسا، تواجه الشركة حاليًا شكوى ضد الاحتكار مفادها أن مستخدميها لم يكونوا على دراية كافية باستخدام معالجة بياناتها الشخصية عندما يتعلق الأمر باستهداف الإعلانات.

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آبل تسألك قبل أن تستهدفك بإعلاناتها في iOS 15

تعد هذه خطوة صغيرة يمكن أن تتخذها الشركة تجاه معاملة نفسها بنفس الطريقة التي تعامل بها المطورين. الذين يتعين عليهم جميعًا أن يطلبوا تتبع مستخدمي منتجات آبل كجزء من سياسة شفافية تتبع التطبيقات.

ومع ذلك، فإن استهداف إعلانات الطرف الأول من آبل لا يقع من الناحية الفنية ضمن نطاق تلك القيود، على عكس تطبيقات المطورين التي قد تشارك المعلومات التي يجمعونها مع جهات خارجية.

ومن المتوقع أن يسأل المطورون المستخدم عما إذا كانوا يوافقون على التعقب. بينما يسمح للشركة بالإشارة إلى ما تفعله على أنه تخصيص.

وينظر إلى هذا التغيير على أنه تنازل آخر استجابة للتدقيق الحالي لمكافحة الاحتكار الذي تواجهه الشركة.

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