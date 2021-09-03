أهم الألعاب القادمة لمنصة Xbox One في 2021

كشفت شركة مايكروسوفت عن منصة الألعاب الجديدة Xbox Series X في نهايات العام السابق. إلا أن هذا لن يؤثر على منصة Xbox One في شيء، خصوصًا أنها لازالت تباع في الأسواق.

وتأتي منصة Xbox One بسعر أقل ومواصفات تقنية متواضعة، إلا أن المنصة ستستقبل عشرات الألعاب الجديدة والمميزة في 2021 وما بعدها.

وعرفت المنصة حتى قبل إطلاق الأجيال الجديدة بتفوقها من حيث الأداء ومن حيث مواصفات العتاد الداخلي. لذلك فهي تظل قادرة على تشغيل الألعاب الجديدة، لكن بأداء متواضع مقارنة بجهاز Series X بالطبع.

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أهم ألعاب Xbox One في 2021

يتضمن الربع الأخير من كل عام عددًا من أهم الإطلاقات الجديدة للألعاب. ويمكن وصفه بأنه موسم مخصص لذلك. وبالفعل، تضم الأشهر المقبلة عددًا كبيرًا من الألعاب الجديدة.

وتتوفر كل تلك الألعاب لمنصة Xbox One تمامًا مثلما تتوفر لمنصة Xbox Series X، وهذا بالنسبة للألعاب الحصرية والألعاب المتاحة لجميع المنصات.

1 – لعبة Far Cry 6

تُعد لعبة Far Cry في جزئها السادس من أهم الألعاب القادمة في عام 2021 عمومًا، ولجهاز Xbox One خصوصًا. وهي تأتي من تطوير Ubisoft كما هو معروف للجميع.

ولدى سلسلة Far Cry ملايين المتابعين حول العالم، وتقع أحداث الجزء القادم في دولة خيالية تعرف باسم يارا. والتي يقودها رئيس يلعب دوره الممثل المحبوب Giancarlo Esposito. وتستمر أحداث القصة حول ثورة تقوم في البلاد ضد هذا الرئيس.

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2 – لعبة Marvel’s Guardians of the Galaxy

تعتبر هذه اللعبة واحدة من أحدث إنتاجات عالم مارفل السينمائي في مجال الألعاب. والتي ستكون مبنية على فيلم Guardians of the Galaxy وأبطاله.

وتقدم اللعبة وضع لعب فردي يستعرض قصة اللعبة، مع أداء صوتي من المؤدي المعروف تروي بيكر لشخصية بيتر كويل الرئيسية. ولا شك أن لهذه اللعبة أهمية كبيرة خصوصًا لمتابعي عالم مارفل.

3 – لعبة Call of Duty: Vanguard

تستقبل منصة Xbox One لعبة Call of Duty: Vanguard. ولعل سلسلة ألعاب CoD معروفة لدى الجميع حتى أولئك الذين لا يلعبون بشكل مستمر.

وتقدم اللعبة تجربة حربية معتادة بالاعتماد على نمط لعب الأكشن والتصويب. وتتميز اللعبة مقارنةً بالأجزاء السابقة بأنها ستقدم وضع قصة مميز ومليء بالتفاصيل. وتدور أحداث اللعبة في أربع دول مختلفة.

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4 – لعبة Forza Horizon 5 لمنصة Xbox One

توفر مايكروسوفت أحدث أجزاء لعبة السباقات الغنية عن التعريف Forza Horizon لمنصتها الأقدم. وتدور أحداث اللعبة في عالم مفتوح على عكس الإصدارات السابقة.

كما أن اللعبة تأتي مع عدد ضخم من الخرائط وحلبات السباق الجديدة. في حين أن الأحداث ستدور بشكل عام في دولة المكسيك. ولعل جلب اللعبة لمنصة Xbox One بالرغم من أنها حصرية تعد خطوة ممتازة من مايكروسوفت.

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5 – لعبة Halo Infinite المنتظرة

تنطلق اللعبة في نهايات العام الحالي، وقد تم تأكيد موعدها منذ فترة قصيرة ليكون في 8 ديسمبر. وهي لعبة التصويب والأكشن الحصرية من مايكروسوفت، ولعبة الإطلاق لجهاز Xbox Series X قبل أن تتأجل.

ويهتم كافة اللاعبين بهذه اللعبة نظرًا لأنها منتظرة منذ فترة طويلة جدًا. وتقدم تجربة لعب جماعية ممتازة، مع أوضاع لعب مختلفة وعدد ضخم من الأسلحة والمعدات إلى جانب الرسوم المحسنة. ويذكر أنها تأجلت لمدة عام كامل لتحسين الرسومات.