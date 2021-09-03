أفضل ألعاب كرة القدم للحاسب الشخصي في 2021

تجذب ألعاب كرة القدم اهتمام ملايين اللاعبين حول العالم. ويستمتع الكثيرين بهذا التصنيف من الألعاب حتى لو لم يكونوا لاعبين من الأساس.

وذلك حيث أن ألعاب كرة القدم تجذب أيضًا محبي هذه الرياضة. وهي ألعاب مسلية وتفاعلية ودائمًا ما يكون لها مكان في جلسات الأصدقاء والتجمعات.

ويظن البعض أن ألعاب كرة القدم قليلة وتنحصر فقط على PES و FIFA. إلا أن هذا ليس صحيحًا، حيث تتوفر العشرات من الألعاب الأخرى والتي تحقق نجاح كبير هي الأخرى.

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ألعاب كرة القدم للحاسب الشخصي

تعتبر منصة الحاسب الشخصي أكثر منصات الألعاب انتشارًا. وذلك لأن الحاسب الشخصي هو جهاز يمكن استخدامه في عدد كبير من الاستخدامات، ومن بينها تشغيل الألعاب.

كما يدعم الحاسب الشخصي تشغيل أيدي التحكم كذلك، وهو ما يجعله منافس شرس لمنصات اللعب المنزلية مثل إكس بوكس وبلاي ستيشن. وهذه الميزة جوهرية فيما يخص ألعاب الكرة.

1 – لعبة Football Drama

تعتمد لعبة Football Drama على أسلوب اللعب التكتيكي والاستراتيجي، وهي أقرب لألعاب البطاقات من أي تصنيف آخر، أي أنها لا تضم تجربة لعب حقيقية لكرة القدم.

ويلعب اللاعب شخصية المدرّب ضمن تجربة لعب مثيرة وجذابة. وبطبيعة الحال فخيارات اللاعب تؤثر بشدة على مجرى اللعب نظرًا لأن الأحداث تترتب على بعضها البعض.

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2 – لعبة Rocket League

تقدم لعبة Rocket League تجربة لعب ممتازة. وظلت هذه اللعبة مدفوعة لسنوات، إلى أن أصبحت مجانية لجميع اللاعبين منذ فترة قصيرة.

وتعتمد تجربة اللعب على السيارات الصغيرة، حيث إن السيارات تحل محل اللاعبين في ملعب كرة القدم. وهي فكرة مميزة وغريبة، إلا أن تجربة اللعب النهائية ممتازة.

وتتوفر هذه اللعبة مجانًا لمنصات أخرى عديدة، منها منصة نينتندو سويتش، وعدد كبير من الألعاب في هذه القائمة يتوفر كذلك لأجهزة ومنصات أخرى.

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3 – لعبة Kopanito All-Stars Soccer

تعتبر هذه اللعبة واحدة من أغرب ألعاب كرة القدم. حيث إن اللاعبين فيها يتمتعون بقدرات خارقة مختلفة. وتقدم اللعبة تجربة لعب كرتونية في العموم، كما تضم بطولات داخلية إلى جانب دعم اللعب الجماعي.

وتقدم اللعبة مستويات صعوبة تصاعدية وتدعم اللعب الجماعي لخمسة لاعبين في نفس الوقت.

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4 – لعبة كرة القدم Football, Tactics & Glory

تعتمد لعبة Football, Tactics & Glory على التخطيط كما يظهر من اسمها. وهي متوفرة على متجر Steam. وتقدم اللعبة تجربة لعب استراتيجية ممتازة يشبهها البعض بالشطرنج.

ولكي تلعب هذه اللعبة وغيرها من ألعاب التخطيط يجب أن يكون لديك ما يكفي من الخبرة في كرة القدم. إلى جانب ذلك. تسمح اللعبة بالتغيير على تصميم وجوه اللاعبين. وتدعم منصة Twitch بشكل مدمج.

5 – لعبة Pixel Cup Soccer 17

تقدم لعبة Pixel Cup Soccer 17 تجربة لعب كرتونية كما يظهر من اسمها. إلا أنها من الألعاب التي تلقى إشادة كبيرة ضمن هذا التصنيف.

وتحاكي اللعبة سلسلة ألعاب FIFA قبل تقديم الرسومات ثلاثيات الأبعاد بداخلها. وتقدم دعم للعب الجماعي عبر الشبكة المحلية، أي للأجهزة القريبة من بعضها البعض.

وتقدم اللعبة بطبيعة الحال عددًا من أوضاع اللعب المختلفة. ومثلها مثل باقي ألعاب القائمة فهي مثالية للمتهمين بكرة القدم.

وإلى جانب كل ما سبق تأتي ألعاب مثل FIFA و PES والتي تغير اسمها إلى eFootball. ولعل هذه الألعاب لا تحتاج للشرح والتوضيح نظرًا لأنها الألعاب الأكثر انتشارًا ضمن هذا التصنيف المحبوب.

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