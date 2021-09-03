أفضل ألعاب البطاقات للحاسب الشخصي في 2021

تجذب ألعاب البطاقات ملايين اللاعبين من حول العالم. وتختلف هذه الألعاب حسب المصدر الرئيسي لها. حيث إن هناك ألعاب بطاقات أصلية بالكامل، وأخرى مشتقة من ألعاب أكبر، كما أن بعض ألعاب البطاقات تكون مشتقة من العالم الواقعي.

ويعتبر تصنيف ألعاب القتال بالبطاقات هو التصنيف الأقوى والأكثر انتشارًا. ولعل منصة الحاسب الشخصي مثالية لهذا النوع من الألعاب. حيث يمكن للاعبين أن يلعبوا لمباريات قصيرة ومحدودة حتى لو في أوقات الراحة أثناء فترة العمل.

وبشكل عام، ألعاب البطاقات مستمرة في التزايد والتحسن مع مرور الوقت. إلا أن جمهورها محدود إلى حد كبير. إن كنت من ضمن هذا الجمهور فستجد في الألعاب التالية ما يسرك، ولو لم تكن كذلك، فهذه فرصة ممتازة للتجربة.

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ألعاب البطاقات للحاسب الشخصي

1 – لعبة Magic: The Gathering Arena

تعتبر لعبة Magic: The Gathering Arena واحدة من أبرز ألعاب البطاقات على الإطلاق. وهي النسخة الرقمية من لعبة Magic. ويعتبرها البعض أفضل لعبة بطاقات على الإطلاق.

وتقدم اللعبة تجربة ممتازة لتبادل البطاقات والمنافسة فيما بين اللاعبين. إلا أنها ليست الأفضل من حيث الرسومات والتصميم.

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2 – أبرز ألعاب البطاقات Legends of Runeterra

حققت لعبة Legends of Runeterra نجاحًا كبيرًا عندما تم إطلاقها. وذلك لأنها مشتقة من لعبة الـMOBA الشهيرة League of Legends والتي تمتلك جمهورًا ضخمًا حول العالم.

وتتشابه اللعبة مع باقي ألعاب البطاقات من نواحي عديدة، بما في ذلك تقسيم البطاقات إلى أقسام حسب النوع، أو تفاوت البطاقات في القوة، والمزيد.

3 – لعبة البطاقات Monster Train

تعتمد هذه اللعبة على بناء مجموعة الأوراق الخاصة بكل لاعب بمرور الوقت. وتتيح اللعبة خمس مجموعات مختلفة لينضم اللاعب لواحدة منهم. ويختار واحدة أساسية أخرى ثانوية.

وتقدم اللعبة تجربة لعب مميزة، مع رسومات مقبولة إلى حد كبير. إلا أن اللاعب سيحتاج لقضاء بعض الوقت في بناء مجموعته وتعلم أساسيات اللعبة وطريقة اللعب حتى يصل للاحتراف.

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4 – لعبة GWENT

تعرف GWENT بأنها من أفضل الألعاب ضمن هذا التصنيف، وتم تقديم هذه اللعبة للمرة الأولى على هيئة لعبة مصغرة داخل لعبة The Witcher 3: Wild Hunt الغنية عن التعريف والتي تأتي من تطوير CD Projekt RED.

وحققت اللعبة نجاحًا كبيرًا، ولذلك حولتها الشركة المطورة إلى لعبة مستقلة ومتاحة لجميع المنصات بما في ذلك منصة الحاسب الشخصي.

وتتشابه هذه اللعبة مع لعبة Magic التي تم ذكرها في بداية القائمة أكثر من أي لعبة أخرى. وهي تستحق التجربة سواء كنت من لاعبي البطاقات أو لا.

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5 – أشهر ألعاب البطاقات: Hearthstone

تزداد شهرة لعبة Hearthstone يومًا بعد يوم. وهي تعتبر لعبة البطاقات الأكثر نجاحًا على الإطلاق. وتتميز اللعبة بالبساطة والسهولة في اللعب إلى جانب صعوبة الاحتراف. مما يجعلها متوازنة إلى حد كبير.

وتضم اللعبة كمًا ضخمًا من البطاقات والتي تتفاوت صعوبة جمعها. إلى جانب إمكانية اللعب بخطط واستراتيجيات مختلفة لضمان الفوز. وتتوفر اللعبة لمنصات عديدة، وهي من تطوير شركة Blizzard مطورة ألعاب Diablo.

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