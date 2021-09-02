يوتيوب تتنافس مع تويتش على صناع المحتوى

ينتقل تيم بيتار، أحد أشهر مشغلي البث المباشر عبر منصة تويتش، والمعروف باسم TimTheTatMan، للبث بشكل حصري عبر منصة يوتيوب لألعاب الفيديو YouTube Gaming بعد تسع سنوات مع تويتش.

وبلغ متوسط عدد مشاهدي قناة بيتار عبر تويتش 34634 مشاهدًا في العام الماضي. وحصد أكثر من 60 مليون ساعة مشاهدة إجمالاً.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من إعلان أحد المشغلين الكبار، بن لوبو، والمعروف باسم DrLupo، أنه ينتقل من المنصة المملوكة لشركة أمازون إلى المنصة المملوكة لشركة جوجل أيضًا.

ويبدأ البث الأول لبيتار في الثاني من سبتمبر. وأثناء انتقاله من تويتش، يترك بيتار وراءه 7 ملايين متابع جمعهم عبر المنصة المملوك لشركة أمازون.

ولكن لن يبدأ بيتار من الصفر عبر منصة جوجل. إذ لديه 3.8 ملايين مشترك.

وقال بيتار إن هذه الخطوة تتيح له قضاء المزيد من الوقت مع أسرته. وأضاف: عندما بدأت، لم يكن لدي أي التزامات عائلية وكان بإمكاني البث لساعات طويلة. ولكن في ظل وجود زوجة وطفل فمن الصعب بالنسبة لي البث بقدر ما كنت أفعل من قبل.

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أشار لوبو في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست بالمثل إلى أن صفقته مع YouTube Gaming تمنحه مزيدًا من الوقت العائلي، وقال إن الصفقة التي عُرضت عليه تجعله آمنًا مدى الحياة.

ويأتي انتقال TimTheTatMan و DrLupo بعد انتقالات سابقة أجراها جاك دنلوب المعروف باسم CouRage و راشيل هوفستيتر المعروفة باسم Valkyrae.

وتشير الانتقالات إلى أن YouTube Gaming قد تستثمر أكثر في جلب أسماء كبيرة إلى المنصة. ولا تزال YouTube Gaming تشهد ساعات مشاهدة أقل بكثير من تويتش. لذلك فإن الانتقالات الجديدة يمكن أن تساعد المنصة في سد هذه الفجوة.

وفي اعتراف بهذه الخطوة، شاركت تويتش مقطع فيديو مجمع لبيتار عبر منصة تويتر، بما في ذلك اللحظة المميزة عندما فاز بلعبة Fall Guys.

وقال متحدث باسم تويتش في بيان: كان من الرائع رؤية كل ما حققه TimTheTatman منذ مشاركته في عام 2012 عبر تويتش – سواء كان الزواج من حب حياته والترحيب بولادة طفله، أو التجارب والمحن لتحقيق أول تاج له في Fall Guys. لقد كان من دواعي سروري أن أكون جزءًا من مجتمع تيم، ونحن فخورون بكل ما فعله للألعاب.

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