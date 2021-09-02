نصائح لتصميم غلاف قناة يوتيوب بأفضل شكل

تسمح لك المنصة برفع غلاف لكل قناة يوتيوب تمتلكها، وذلك حتى تضيف المزيد من التخصيص لقناتك في يوتيوب وتجعلها مختلفة، وتستطيع الاستفادة من هذا الغلاف أيضًا في التسويق لقناتك وأعمالك المختلفة.

ويعتبر غلاف قناة يوتيوب هو أول ما يراه أي شخص يدخل إلى قناتك، لذلك يجب أن تهتم به بشكل خاص.

وتعمل يوتيوب مثل جميع منصات التواصل الاجتماعي على تقديم نصائح حتى تتمكن من تصميم أفضل غلاف يوتيوب وليظهر غلافك بأفضل شكل ممكن.

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نصائح تصميم أفضل غلاف يوتيوب

تنصح منصة يوتيوب باستخدام المقاسات التالية أثناء تصميم غلاف القناة، لذلك يمكنك الالتزام بهذه المقاسات لتحصل على نتيجة مناسبة لشكل الغلاف:

الحجم المقترح للغلاف : 2560×1440 بيكسل

أقل حجم للغلاف : 2048×1152 بيكسل

أكبر حجم للغلاف : 2560×423 بيكسل

أكبر حجم لملف الغلاف : 6 ميجابايت

وتعتبر هذه المقاسات أفضل مقاسات يمكنك لكي تحصل على أفضل نتيجة مع القناة عبر جميع الأجهزة والمنصات.

ولكن يجب أن يكون النص في صورتك ضمن منطقة 1564×423، حيث تضمن هذه المنطقة ظهور النص عبر جميع الأجهزة.

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طريقة رفع غلاف قناة يوتيوب

يمكنك وضع غلاف القناة الخاص بك ورفعه إلى حساب يوتيوب الخاص بك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع يوتيوب، وبعد ذلك اضغط على صورتك الشخصية لتفتح قائمة التحكم في القناة واختر زر عرض القناة.

وبعد ذلك اضغط على زر تخصيص القناة لتتمكن من رفع الغلاف الخاص بك إلى القناة.

واختر بعد ذلك وضع العلامة التجارية، وتجد هناك اختيار رفع الغلاف إلى القناة الخاص بك.

وتعرض لك المنصة بعد ذلك مقاسات الغلاف والمنطقة المرئية عبر جميع الأجهزة.

وبعد أن تحدد المنطقة التي ترغب في ظهورها عبر القناة قم بالضغط على موافق ليتم وضع الغلاف الجديد للقناة.

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مواقع لتحميل أغلفة القنوات

يمكنك الاعتماد على مهاراتك في التصميم لتحصل على غلاف يوتيوب بتصميم جيد.

وتستطيع التوجه لموقع Canva أو Adobe واختيار قالب من قوالب الأغلفة المعدة مسبقًا.

كما يمكنك أيضًا استخدام أحد مواقع تغيير مقاسات الصور لتجعل مقاسات الصورة الخاصة بك مناسبة لقناة يوتيوب.

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