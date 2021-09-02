يطالب أربعة أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس بإجراء تحقيق فيما إذا كانت اتفاقية 2018 السرية المزعومة بين جوجل وفيسبوك بشأن الإعلانات الرقمية تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي.

وكتب الأعضاء رسالة إلى المدعي العام والقائم بأعمال المدعي العام الأمريكي في تكساس يطلبون منهما تحديد ما إذا كان هناك ما يبرر الاتهامات الفيدرالية.

وتنص الرسالة على أنه إذا كانت التقارير دقيقة، فيبدو أن السلوك يمثل انتهاكًا واضحًا للمادة 1 من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، الذي يجرم إبرام أي عقد يقيد التجارة.

ورفع المدعون العامون في عشر ولايات دعوى قضائية ضد عملاقة البحث في شهر ديسمبر بسبب اتفاقية تسمى Jedi Blue. وذلك وفقًا لنسخة مسودة غير منقحة اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.

وقاد مكتب المدعي العام في تكساس الدعوى، زاعمًا أن جوجل وفيسبوك قد عملتا على تخريب عرض التسعير الرئيسي، الذي يسمح للمعلنين بتجاوز مزادات إعلانات جوجل.

ووفقًا للشكوى، فقد استخدمت عملاقة البحث بشكل متكرر سلطتها الاحتكارية للتحكم في الأسعار.

ويزعم أن اتفاقية Jedi Blue تضمن حصول فيسبوك على نسبة مئوية ثابتة من عروض الإعلانات عبر جوجل.

وفي المقابل، وافقت شركة فيسبوك على تقليص مشاركتها في مزادات الإعلانات، حسبما ورد في الشكوى.

وفي شهر فبراير، رفعت الشركة الأم لسلسلة صحف في ولاية فرجينيا الغربية دعوى ضد الاحتكار ضد الشركتين.

وزعمت أنهما كانتا تستحوذان على عائدات الإعلانات الرقمية بعيدًا عن المؤسسات الإخبارية. وقالت شركة HD Media في شكواها إن اتفاقية Jedi Blue كانت مقايضة غير قانونية.

ويريد أعضاء الكونجرس الآن من وزارة العدل التحقيق فيما إذا كان يجب أن تخضع الشركتان للعقوبات، بما في ذلك العقوبات الجنائية المحتملة.

وتنفي كلتا الشركتين بشدة ارتكاب أي مخالفات، وأصدرتا تفنيدات مفصلة للتهم الموجهة إليهما.

التواطؤ الإعلاني بين جوجل وفيسبوك يظهر من جديد

قالت تدوينة منشورة في شهر يناير كتبها آدم كوهين، مدير السياسة الاقتصادية في جوجل: فيسبوك هي واحدة من أكثر من 25 شريكًا في برنامج Open Bidding. وتساعد مشاركة Facebook Audience Network الناشرين من خلال زيادة الطلب على المساحات الإعلانية للناشرين. الأمر الذي يسمح للناشرين بكسب المزيد من الأرباح.

وكتب كوهين: يجب أن تقدم Facebook Audience Network أعلى عرض للفوز بانطباع معين. وإذا كانت هناك شبكة مؤهلة أخرى، فإنها تفوز بالمزاد.

وأضاف: مشاركة Facebook Audience Network في Open Bidding لا تمنع فيسبوك من المشاركة في المزايدة الرأسية أو أي نظام آخر مشابه. وتشارك Facebook Audience Network في عدة مزادات مماثلة عبر منصات منافسة.

وقال بيان شركة فيسبوك الصادر في شهر ديسمبر بشأن هذه المسألة: إن مثل هذه الشراكات شائعة في أسواق الإعلانات الرقمية. وأي اقتراح بأن هذه الأنواع من الاتفاقات تضر بالمنافسة لا أساس له من الصحة.

ومع ذلك، كانت المزاعم المحددة في قضية تكساس كافية لإثارة مزيد من الإجراءات. وفي الرسالة، أبدى أعضاء الكونجرس اهتمامًا خاصًا بالادعاء بأن صفقة Jedi Blue قد تم توقيعها من قبل نائب رئيس جوجل الأول فيليب شندلر ومديرة العمليات في فيسبوك شيريل ساندبرج.

وقالت الرسالة: ربما كان الاثنان على علم بأنهما ينتهكان قوانين مكافحة الاحتكار، كما هو مقترح في بند يحكم خيارات الأطراف لإنهاء الاتفاقية في حالة إجراء تحقيقات حكومية معينة بشأن الاتفاقية، التي يمكن أن تكون دليلًا على النية الإجرامية.

وتشير الرسالة إلى أن صفقة Jedi Blue ترقى إلى التلاعب بالمزادات، في انتهاك لقانون شيرمان. ويمكن أن تصل العقوبات الجنائية إلى 100 مليون دولار للشركة المنتهكة. مع غرامة قد تصل إلى مليون دولار وعشر سنوات في السجن إذا ثبتت إدانة فرد.

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