تعقد شركة مايكروسوفت حدثًا خاصًا لأجهزة Surface في 22 سبتمبر. وبدأت عملاقة البرمجيات بإرسال الدعوات الإعلامية لحضور حدث الأجهزة هذا الخريف. وذلك بالرغم من أنه يكون عبر الإنترنت فقط وليس شخصيًا.

وتقول هذه الدعوات الإعلامية: تتحدث الشركة عن الأجهزة وويندوز 11. ومن المتوقع رؤية خليفة لـ Surface Duo وجهاز حاسب محمول جديد من Surface.

وظهرت صور مسربة لجهاز Surface Duo 2 القادم عبر الإنترنت في شهر يوليو. ومن المتوقع الإعلان رسميًا عن هذا الجهاز الثنائي الشاشة الذي يعمل بنظام أندرويد في 22 سبتمبر.

وظهرت الصور لأول مرة في مقطع فيديو عبر منصة يوتيوب. وتشير إلى أن التغيير الأكبر يكون في نظام الكاميرا الثلاثي.

ويشاع أن الجهاز يشتمل على عدسة تقريب وعدسة فائقة الاتساع وعدسة قياسية. ويبدو أيضًا أن مايكروسوفت قد نقلت قارئ بصمات الأصابع إلى زر الطاقة. وركزت على جعل منفذ USB-C في الجانب الأيمن السفلي من الجهاز.

ومن المتوقع أن يحتوي Surface Duo 2 على تعديلات طفيفة نسبيًا في التصميم بشكل عام. مع ظهور معظم التغييرات المهمة في نظام الكاميرا والمواصفات الداخلية.

وتشير الشائعات إلى أن الجهاز يتضمن معالج Snapdragon 888 من شركة كوالكوم. مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G وشريحة NFC للمدفوعات دون تلامس.

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مايكروسوفت تعقد حدث Surface في 22 سبتمبر

جنبًا إلى جنب مع Surface Duo 2، يشاع أن الشركة قد تطلق جهازًا خلفًا لـ Surface Book 3. وأبلغ موقع Windows Central سابقًا أن الشركة قد لا تسميه Surface Book 4.

وبدلاً من ذلك، فمن المحتمل أن يكون جهاز Surface Laptop Pro أو شيء مشابه. ويرجع ذلك إلى أن الشركة تعيد تصميم الحاسب المحمول المتطور الخاص بها للتبديل إلى شاشة غير قابلة للفصل بقياس 14 إنش.

وقد يسمح التصميم غير القابل للفصل للشركة بوضع شرائح أكثر قوة أيضًا. إذ يسمح التصميم الحالي لـ Surface Book بمعالجات U-series على الأكثر، التي تصل إلى 4 نوى فقط.

بالإضافة إلى ذلك قد يحتوي الحاسب الجديد أيضًا على رسومات NVIDIA RTX ولوحة تتبع أكبر وحجم شاشة يبلغ نحو 14 إنش مع معدل التحديث العالٍ الذي يتم ضبطه ديناميكيًا ونسبة العرض إلى الارتفاع 3:2.

ويكون Surface Book 4 أيضًا أحد الأجهزة الأولى التي يتم شحنها مع ويندوز 11. الذي يتضمن عددًا من الميزات الجديدة التي يمكن أن تستفيد من العتاد الجديد.

علاوة على ذلك لن يكتمل إطلاق ويندوز 11 في الخامس من أكتوبر دون تحديث تشكيلة Surface Pro أيضًا.

وأطلقت الشركة جهاز Surface Pro 7 Plus المحدث في وقت سابق من هذا العام. ولكن كان مخصصًا للشركات فقط.

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