تريد فيسبوك الدخول في مجال الألعاب التنبؤية التي تشبه الألعاب الرياضية الخيالية، حيث أطلقت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة ميزة ألعاب الخيال Fantasy Games في الولايات المتحدة وكندا مع عناوين تنبؤات رياضية وثقافية شعبية مجانية وبسيطة.

وتوصف بعض الألعاب بأنها إصدارات أبسط من ألعاب الرياضات الخيالية التقليدية الموجودة في السوق.

وتتيح لك ميزة ألعاب الخيال Fantasy Games تخمين ما يحدث في الألعاب الرياضية والبرامج التلفزيونية. ويتم طرح الألعاب الجديدة أولاً عبر تطبيقات iOS وأندرويد للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا.

وتعد Pick & Play Sports أول لعبة متاحة، بالشراكة مع Whistle Sports، حيث يحصل المشجعون على نقاط للتنبؤ الصحيح بالفائز في مباراة كبيرة، والنقاط التي سجلها لاعب كبير أو الأحداث الأخرى التي تتكشف أثناء المباراة.

ويمكن للاعبين أيضًا ربح نقاط إضافية لبناء سلسلة من التنبؤات الصحيحة على مدار عدة أيام.

وتخطط الشركة في الأشهر المقبلة لإطلاق ألعاب إضافية للبرامج التلفزيونية مثل The Bachelorette و Survivor، والبطولات الرياضية مثل Major League Baseball، وأخرى مصنوعة من BuzzFeed.

وتطلب منك MLB Home Run Picks توقع الفريق الذي حقق أكبر عدد من الضربات على أرضه في يوم معين، على سبيل المثال. بينما تتحداك La Liga Winning Streak لتوقع انتصارات يومية في دوري كرة القدم الإسباني لأطول فترة ممكنة.

ويمكنك أيضًا تخمين الفائزين في برامج تلفزيون الواقع مثل Survivor و The Bachelorette. وهناك وعود بألعاب ثقافة البوب ​​الأخرى. وذلك بالرغم من أن الشركة لم تذكر أمثلة.

وتحتوي الألعاب على لوحات صدارة عامة. ولكن يمكن أيضًا للمستخدم إنشاء دوري مع الأصدقاء للتنافس مع بعضهم بعضًا أو ضد المعجبين الآخرين، سواء بشكل علني أو خاص.

ويمكن لأعضاء الدوري مقارنة النتائج مع بعضهم بعضًا. ويكون لديهم مكان يمكنهم من خلاله مشاركة الاختيارات وردود الفعل والتعليقات.

وتجد الألعاب من خلال قائمة الإشارات المرجعية وكذلك من خلال الإشعارات في خلاصة الأخبار.

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فيسبوك تدخل مجال الألعاب الرياضية الخيالية

من الواضح أن فيسبوك ليست مهتمة في الوقت الحالي بالمنافسة مع خدمات ألعاب الخيال مقابل المال مثل DraftKings و FanDuel.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الحوافز للشبكة الاجتماعية لإطلاق ألعاب الخيال. ويمكن لهذه الميزة أن تجعلك تعود، مما يزيد من إيرادات الإعلانات بالإضافة إلى تفاعلك العام مع فيسبوك. كما أنها تفتح الباب أمام ألعاب الخيال المدفوعة في المستقبل.

وتتوسع الشركة أكثر في الألعاب مؤخرًا في محاولة لإبقاء الناس يستخدمون خدماتها. وأطلقت تطبيق ويب لخدمة الألعاب السحابية في شهر يوليو للالتفاف على قواعد متجر تطبيقات آبل والسماح لمستخدمي iOS بتجربته.

كما تقدم خدمة بث تشبه منصة تويتش تسمى Facebook Gaming. وتقدم هذه الألعاب الخيالية الجديدة شيئًا مختلفًا عن عروض الألعاب التقليدية. ولكن ربما تكون مناسبة بشكل أفضل للشبكة الاجتماعية.

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