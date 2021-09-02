طرحت منصة تويتر ميزة جديدة تسمى وضع الأمان التي تحظر مؤقتًا حسابات معينة لمدة سبعة أيام إذا كانت هذه الحسابات تهين المستخدمين أو ترسل ملاحظات كراهية بشكل متكرر.

وأوضحت الشركة في تدوينة أن الميزة متاحة لمجموعة صغيرة من مستخدمي اللغة الإنجليزية عبر أنظمة iOS وأندرويد ونسخة الويب.

ويتم أيضًا حظر المستخدمين إذا كانوا يرسلون ردودًا أو إشارات متكررة، وفقًا لمدير منتج تويتر، جارود دوهرتي.

وقال دوهرتي: عند تشغيل الميزة في إعداداتك، فإن أنظمتنا تعمل على تقييم احتمالية التفاعل السلبي من خلال النظر في كل من محتوى التغريدة والعلاقة بين مؤلف التغريدة والرد.

وأضاف: تأخذ تقنيتنا العلاقات الحالية في الاعتبار. لذلك لن يتم حظر الحسابات التي تتابعها أو تتفاعل معها بشكل متكرر تلقائيًا. ويتم حظر مؤلفي التغريدات التي وجدت تقنيتنا أنها ضارة، مما يعني أنهم لن يتمكنوا مؤقتًا من متابعة حسابك أو مشاهدة تغريداتك أو إرسال رسائل خاصة إليك.

وأوضح دوهرتي أن التغريدات غير المرحب بها قد أعاقت أنواع المحادثات التي تريد المنصة من مستخدميها الاستمرار في إجرائها.

وأدى ذلك إلى إنشاء أداة وضع الأمان والميزات الأخرى التي تمت إضافتها في السنوات الأخيرة لحماية الأشخاص.

ويمكن للمستخدمين معرفة المزيد حول التغريدات والحسابات التي تم وضع علامة عليها بواسطة وضع الأمان. ويتلقون إشعارًا بمجرد اقتراب انتهاء فترة حظر وضع الأمان. وترسل المنصة أيضًا ملخصًا للوضع قبل انتهاء الفترة.

وقال دوهرتي: قد نرتكب أخطاء. لذلك يمكن رؤية عمليات الحظر التلقائي في وضع الأمان والتراجع عنها في أي وقت في الإعدادات. كما نراقب بانتظام دقة أنظمة وضع الأمان لدينا لإجراء تحسينات على إمكانات الكشف لدينا.

وأضاف: نريدك أن تستمتع بالمحادثات السليمة. لذلك فإن هذا الاختبار هو إحدى الطرق التي نحد بها من التفاعلات المربكة وغير المرحب بها التي يمكن أن تقاطع تلك المحادثات. وهدفنا هو حماية الفرد بشكل أفضل عند الطرف المتلقي للتغريدات عن طريق الحد من انتشار وظهور تصريحات مؤذية.

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تويتر تطرح وضع الأمان لحظر الحسابات المسيئة

عملت تويتر في السنوات الأخيرة مع مجموعات حقوق الإنسان للحصول على تعليقات حول منصتها والتغييرات التي يجب إجراؤها لحماية المستخدمين بشكل أفضل من التمييز والعنصرية والقضايا الأخرى التي أصبحت متفشية.

وأنشأت الشركة أيضًا مجلسًا للثقة والأمان الذي دفع لإجراء تغييرات معينة على وضع الأمان من شأنها أن تقلل من احتمالية التلاعب به.

كما رشح المجلس بعض حسابات تويتر للانضمام إلى المجموعة الافتتاحية من المستخدمين التي تتمكن من الوصول إلى وضع الأمان، مع التركيز بشكل خاص على توفير الأداة للأشخاص من المجتمعات المهمشة والصحفيات.

وقالت مجموعة Article 19 لحقوق الإنسان الرقمية: إنها قدمت ملاحظات حول وضع الأمان للتأكد من أنه يتضمن إجراءات التخفيف التي تحمي الخطاب المضاد مع معالجة المضايقات عبر الإنترنت ضد النساء والصحفيين.

وأضافت: يعد وضع الأمان خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو جعل المنصة مكانًا آمنًا للمشاركة في المحادثة العامة. وذلك دون خوف من سوء المعاملة.

وأشار دوهرتي إلى أن المنصة شاركت في مناقشات أخرى حول الطرق التي يمكن للمرأة من خلالها تخصيص تجربتها عبر الموقع. وذلك من خلال أدوات مثل وضع الأمان وغيرها.

وتراقب المنصة كيفية استخدام الأداة بالتزامن مع إجراء التعديلات أثناء نشرها عبر قاعدة مستخدميها الأكبر.

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