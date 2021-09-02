بدأت منصة تويتر بطرح المتابعين المتميزين Super Follows، وهي ميزتها الجديدة التي تتيح للمستخدمين تحصيل رسوم على المحتوى الخاص بالمشتركين فقط.

ويمكن لصناع المحتوى نشر تغريداتهم على أن تصل إلى المتابعين المتميزين فقط. وتظهر التغريدات في الجداول الزمنية لهؤلاء المشتركين فقط.

وتتاح الميزة، التي تم الإعلان عنها في شهر فبراير، حاليًا عبر تطبيق المنصة لنظام iOS فقط. وتقتصر على مجموعة اختبار من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تقدموا لتجربتها.

ويمكن لمستخدمي iOS في الولايات المتحدة وكندا متابعة حسابات Super Follow الموجودة في مجموعة الاختبار الأولية.

ويتم تمييز المشتركين المدفوعين بشارة Super Follower خاصة تميزهم عن المتابعين غير المدفوعين. وتظهر الشارة في الردود، مما يزيد من قدرة المتابع على التفاعل مباشرة مع الحسابات التي يختار دعمها.

وبالنسبة للحسابات التي تم تشغيل Super Follows بها، يظهر الخيار مع زر مميز في صفحة الحساب.

وتخطط المنصة لطرح الميزة عبر iOS في المزيد من البلدان في الأسابيع المقبلة، وتقول إنها تكون متاحة عبر أندرويد والويب قريبًا.

ويمكن لمستخدمي Super Follows تحصيل 2.99 دولار أو 4.99 دولارات أو 9.99 دولارات شهريًا، مع معالجة المدفوعات من خلال Stripe.

وتقول المنصة إنه يمكن للمستخدمين كسب ما يصل إلى 97 في المئة من إيرادات الاشتراك بعد خصم رسوم الطرف الخارجي، حتى يصلوا إلى حد أرباح مدى الحياة يبلغ 50 ألف دولار عبر جميع منتجات تويتر لتحقيق الدخل.

وبعد الوصول إلى هذا الحد، تقول المنصة إن المستخدمين يمكنهم كسب ما يصل إلى 80 في المئة من الإيرادات بعد خصم رسوم الطرف الخارجي.

ويمكن للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم ميزة Super Follows التقدم للحصول على قائمة انتظار ضمن علامة تبويب تحقيق الدخل في تطبيق المنصة.

اقرأ أيضًا: تويتر تختبر Super Follows و Ticketed Spaces

تويتر تطلق ميزة Super Follows عبر نظام iOS

لكي تكون مؤهلاً، يجب أن يكون لدى الأشخاص ما لا يقل عن 10000 متابع. وأن يكونوا بعمر 18 عامًا على الأقل.

كما يجب أن يكونوا قد قاموا بالتغريد 25 مرة في آخر 30 يومًا. مع الوجود في الولايات المتحدة. والالتزام بسياسة المنصة للمتابعين المتميزين.

وتستكشف المنصة العديد من استراتيجيات تحقيق الدخل لصناع المحتوى مؤخرًا. بما في ذلك ميزة الإكراميات والغرف الصوتية المدفوعة وقسم التسوق وزر الاشتراك في الرسائل الإخبارية.

وتقول تويتر إنها تخطط لإضافة رسائل إخبارية واشتراكات مجهولة وغرف صوتية حصرية وخطط اشتراك تشبه Patreon إلى Super Follows.

اقرأ أيضًا: تويتر على وشك إطلاق Super Follows