تفعيل قفل الشاشة في نينتندو سويتش

يعتبر نينتندو سويتش أحد أشهر أجهزة الألعاب المحمولة، وذلك بسبب تنوع ألعابه وشعبيتها الواسعة.

ولكن يتعرض المستخدمين لمشكلة مزعجة للغاية، حيث يعمل الجهاز بشكل مفاجئ بعد إغلاقه أو وضعه في الحقيبة للتنقل.

ويتسبب هذا الأمر في استهلاك بطارية الجهاز بشكل سريع، وذلك لأن الجهاز يظل يعمل طوال الوقت.

لذلك قدمت نينتندو خاصية قفل الشاشة التي تسمح لك بإغلاق الجهاز أو إدخاله في وضع عدم الاستخدام للحفاظ على البطارية.

اقرأ ايضًا: Alienware لديها حاسب محمول للألعاب على شكل نينتندو سويتش

تفعيل خاصية قفل الشاشة في نينتندو سويتش

تعمل هذه الخاصية على إغلاق شاشة الجهاز بشكل تلقائي عندما تضعه في وضع النوم، وتطلب منك الضغط على أحد الأزرار ثلاثة مرات متتالية حتى يعمل الجهاز مجددًا.

لذلك تحمي خاصية قفل الشاشة جهازك من عملية إعادة الفتح الغير متوقعة أو المفاجئة، حيث لن يعمل الجهاز إذا تم الضغط على الشاشة أو الأزرار الأخرى.

ولا تعمل هذه الخاصية مع الجهاز عندما في وضع التوصيل بالتلفاز، لذلك يجب أن يكون الجهاز في الوضع المحمول.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى إعدادات النظام، وبعد ذلك اختر قفل الشاشة، وتجد اختيار يدعى تفعيل قفل الشاشة في وضع النوم.

تأكد من كون الزر إلى جانب هذا الاختيار مفعلًا وعلى وضع التشغيل، وإذا أردت إغلاق هذا الاختيار اجعله في وضع الإغلاق.

وأما إذا أردت فتح الجهاز بعد تفعيل هذا القفل، فإنك في حاجة للضغط على أي زر ثلاثة مرات متتالية.

ويمكنك الضغط على أزرار مختلفة حتى تحصل على أصوات مختلفة من الجهاز مثل صوت بوق السيارة أو صوت رجل آلي.

اقرأ ايضًا: نينتندو قد تطرح جهاز سويتش الجديد في سبتمبر

حماية أجهزة سويتش

تختلف أجهزة نينتندو سويتش عن باقي أجهزة الألعاب، وذلك لأنها تشترك في الكثير من المواصفات مع الهواتف المحمولة.

لذلك يجب أن تحمي جهازك بشكل جيد، حيث يكون الجهاز معرضًا للتلف نتيجة الصدمات الناتجة عن التنقل كثيرًا.

اقرأ ايضًا: نينتندو تعلن عن سويتش الجديد بشاشة OLED

كما يمكن أن يتلف الجهاز نتيجة الحرارة الزائدة بسبب الاستخدام الخاطئ له أو استخدامه تحت أشعة الشمس مباشرةً.

ويجب ألا تستخدم الجهاز أثناء شحنه إلا في وضع التلفاز، وذلك لحماية بطارية الجهاز من التلف.

اقرأ ايضًا:الاستفادة من شبكة Find My عبر ساعات آبل