تعرف على تقنية الأحذية الذكية ومستقبلها

تحاول الشركات التقنية تحويل جميع جوانب حياتنا اليومية إلى أشياء ذكية، ولذلك بدأت الشركات في تطوير تقنية الأحذية الذكية لتساعد المستخدمين على مراقبة تمارينهم الرياضية بشكل أفضل.

ولكن لا تزال تقنية الأحذية الذكية قيد التطوير، ولم تنطلق بعد لتصبح متاحة لجميع المستهلكين حول العالم، حيث لازالت الشركات تحاول تحقيق أكبر استفادة من التقنية الجديدة.

اقرأ ايضًا: إطلاق أمازون مصر رسميًا وبدء خدماتها

ما هي الأحذية الذكية؟

كما يحوي الإسم، فإن الأحذية الذكية هي تقنية جديدة تعتمد على الدمج بين الأحذية المعتادة ومستشعرات التتبع الإلكتروني.

وذلك حتى تتمكن من مراقبة أنشطتك وتسجيل جميع أنشطتك في تطبيق اللياقة ومتابعة الصحة الخاص بك.

وتستطيع الأحذية الذكية مراقبة عدد الخطوات التي أخذتها والمسافة التي مشيتها، بالإضافة إلى عدد السعرات الحرارية التي أحرقتها خلال هذا النشاط.

ويمكنها أيضًا تتبع خطواتك ورسمها في خريطة عبر مستشعرات GPS المبنية بداخلها، وذلك حتى تتمكن من معرفة خط سيرك اليومي.

كما تضم بعض الأحذية الذكية مستشعرات ضغط مثبتة داخل الحذاء، وذلك حتى تعرف متى يتم ارتدائها و وزن المستخدم.

وتمتلك بعض الأحذية مستشعرات متطورة أكثر لمراقبة البيئة المحيطة بك ومعرفة درجات الحرارة والإضاءة وغيرها من البيانات الهامة.

وتعتمد الأحذية الذكية على بطاريات داخلية يتم شحنها مرة كل أسبوعين تقريبًا، لذلك لن تشعر بالإزعاج بسببها.

وقد تضم بعض الأحذية ميزات مختلفة للترفيه مثل أضواء LED متغيرة لتناسب ملابسك وربما سماعات خارجية لتشغيل الموسيقى.

ويمكنك توصيل هذه الأحذية بهاتفك عبر البلوتوث واستخدام التطبيقات الخاصة بها لجمع البيانات أو إرسال البيانات إلى تطبيق الصحة الذي تستخدمه في هاتفك.

اقرأ ايضًا: الاستفادة من شبكة Find My عبر ساعات آبل

شراء الأحذية الجديدة

بدأت الكثير من الشركات بالإهتمام بهذه التقنية، وقد تأسست شركات خاصة لتقديم أحدث التقنيات فيها.

وتعتبر شركة Digitsole أحد الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تستطيع أحذيتها تتبع الكثير من الأنشطة الخاصة بك ومراقبتها.

وتستطيع هذه الأحذية مراقبة خطواتك وطريقة مشيك لتصحيحها وإعطاء النصائح الرياضية اللازمة.

كما بدأت بعض الشركات العالمية بالإهتمام بهذه التقنية وإطلاق نماذجها منها مثل شركة Nike التي أطلقت حذاءً يقوم بربط نفسه دون الحاجة لأي تدخل منك.

وتمتلك شركة Under Armor أيضًا حذاءً ذكيًا خاصًا بها، ولكن يعتمد الحذاء على تطبيق خاص يتم تثبيته في هاتفك.

وقد نرى الأحذية الذكية تصبح هي الأمر الإفتراضي في المستقبل، كما تحولت أغلب الساعات وشركات الساعات إلى تطوير الساعات الذكية.

اقرأ ايضًا: تفعيل قفل الشاشة في نينتندو سويتش