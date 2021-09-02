أعلنت شركة آبل عن الولايات الأمريكية الأولى التي تدعم قدرة iOS 15 الجديدة على تخزين رخص القيادة وبطاقة هوية الولاية في تطبيق المحفظة ضمن هاتف آيفون.

وتقود أريزونا وجورجيا الطريق، مع كونيكتيكت وأيوا وكنتاكي وماريلاند وأوكلاهوما ويوتا بعد ذلك.

ولم يتم تحديد أي جدول زمني للوقت الذي يتم فيه اعتماد الميزة الجديدة من قبل هذه الولايات، ومع ذلك، تقول الشركة إنه يمكن للمستهلكين توقع المزيد من المعلومات في وقت لاحق.

وأكدت إدارة أمن النقل مرة أخرى أنها تفتح نقاط تفتيش محددة في المطارات وممرات أمنية لمعرفات آبل للهواتف المحمولة بمجرد أن تبدأ الولايات في إتاحتها.

وتعمل إضافة بطاقة هوية الولاية أو رخصة القيادة إلى تطبيق Wallet من آبل على نحو مشابه للطريقة التي تضيف بها بطاقة الائتمان حاليًا.

ولكن بعد فحص الترخيص أو المعرف باستخدام كاميرا آيفون، يلزمك أيضًا تقديم صورة ذاتية يمكن لولايتك استخدامها لأغراض التحقق.

وتقول الشركة: يطلب من المستخدمين أيضًا إكمال سلسلة من حركات الوجه والرأس أثناء عملية الإعداد لمزيد من الأمان.

وتؤكد الشركة أيضًا مرة أخرى على حماية الخصوصية التي توفرها لتراخيص القيادة ومعرفات الولاية. مشيرة إلى أنها والولايات المصدرة لا تعرف متى أو أين يقدم المستخدمون معرفاتهم وأن المصادقة البيومترية مطلوبة لمشاركة البيانات.

ويتم تقديم المعرفات رقميًا من خلال اتصال مشفر مباشرة بين الجهاز وقارئ الهوية. لذلك لا يحتاج المستخدمون إلى إلغاء قفل أجهزتهم أو إظهارها أو تسليمها.

أريزونا أول من يضيف تراخيص القيادة لمحفظة آبل

تحاول الشركة معالجة المخاوف التي أثارها البعض بشأن ما يمكن أن تعنيه معرفات الهاتف المحمول عند التفاعل مع الشرطة وغيرها من جهات تطبيق القانون. ويبدو أنك لن تضطر أبدًا إلى فتح قفل هاتفك لمشاركة معرف الهاتف المحمول.

وتقول الشركة إن تنفيذها لمعرفات الهاتف المحمول يدعم معيار ISO 18013-5 mDL (رخصة القيادة المتنقلة). الذي لعبت آبل دورًا نشطًا في تطويره. والذي يضع إرشادات واضحة للصناعة حول حماية خصوصية المستهلكين عند تقديم معرف أو رخصة القيادة من خلال جهاز محمول.

وتحاول الشركة بوضوح مواجهة أي تردد بشأن الميزة الجديدة، ويؤكد مؤيدو المعرفات الرقمية أنها أكثر أمانًا من المستندات المادية.

ولكن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومؤسسة الحدود الإلكترونية حذرتا من الآثار الكبيرة في حال حلت المعرفات الرقمية محل المستندات المادية بالكامل.

وانتقدت المنظمات أيضًا الحكومة الفيدرالية لمحاولتها ربط رخص القيادة المتنقلة ببرنامج REAL ID.

ويتم تضمين هذه الوظيفة الجديدة في نظام التشغيل iOS 15 عند إصداره هذا الخريف. ولكن تحدد الولايات ما إذا كان يتم الانضمام إلى معرفات الحالة المستندة إلى محفظة آبل وتراخيص القيادة ومتى يتم ذلك.

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