الاستفادة من شبكة Find My عبر ساعات آبل

تعتبر شبكة Find My من آبل أحد أفضل وأقوى المميزات التي تقدمها الشركة لهواتفها، وذلك لأنها تسمح لك بإيجاد أجهزة آبل المرتبطة بحساب آيكلاود واحد بسهولة، كما تستطيع استخدام شبكة Find My عبر ساعات آبل مباشرةً دون الحاجة للوصول إلى هاتفك أو حاسوبك.

وتستطيع استخدام هذه الشبكة عبر ساعات آبل بدايةً من نظام WatchOS 8 الذي يصدر خلال شهر سبتمبر الجاري، لذلك يجب أن تمتلك إحدى الساعات التي تدعم هذا النظام.

وتنقسم شبكة Find MY من آبل إلى ثلاثة خدمات رئيسية، وتضم هذه الخدمات إيجاد الأشخاص وإيجاد الأجهزة وإيجاد المتعلقات.

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استخدام Find My عبر ساعات آبل لإيجاد أجهزة آبل

قامت آبل بتقسيم تطبيق Find My إلى ثلاثة تطبيقات منفصلة ومخصصة لوظائف مختلفة.

وتستطيع استخدام تطبيق Find Devices لتتمكن من إيجاد أجهزة آبل المتصلة بحساب آيكلاود الخاص بك.

وتشمل هذه الأجهزة حواسيب ماك وهواتف آيفون وحواسيب آيباد المحمولة بالإضافة إلى سماعات AirPods أيضًا.

ويشبه هذا التطبيق النسخة القديمة من تطبيق الشبكة، حيث يعرض لك قائمة بأجهزة آبل المتصلة بحسابك.

ويمكنك الضغط على أي جهاز لتصل إلى آخر مكان معروف له، كما تستطيع تشغيل صوت موسيقي عبر هذا الجهاز الضائع بالإضافة إلى إيقافه عن العمل وهكذا.

ويعرض لك التطبيق أيضًا أماكن أجهزة أعضاء أسرتك، وذلك إن قمت بإضافة أعضاء أسرة إلى حسابك.

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استخدام تطبيق إيجاد الأشياء عبر الساعة

يختص هذا التطبيق بجميع القطع الأخرى التي لا تعرض في تطبيق Find My Devices.

وتضم هذه القائمة مجموعة من طرفيات الشركات الخارجية التي تستخدم نفس الشبكة، بالإضافة إلى متتبع AirTag الخاص بآبل.

كما تستطيع عرض آخر مكان لقطعة AirTag مع نسبة الشحن الخاصة بها، بالإضافة إلى خريطة لعرض مكانها.

ويمكنك تشغيل صوت عبر المتتبع لتتمكن من الوصول إليه بسرعة أكبر.

وتستطيع الحصول على تنبيه عندما يتم العثور عليه أو إذا تركته في مكان بعيد عنك.

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استخدام تطبيق إيجاد الأشخاص

يمكنك عبر هذا التطبيق إيجاد موقع أصدقائك وأي شخص قام بمشاركة موقعه معك.

وتستطيع عرض آخر مكان معروف للشخص بعينه أو إرسال موقعك له والحصول على تنبيهات إذا اقترب منك أو ابتعد عنك قليلًا.

وأما إذا كنت تستخدم ساعة آبل تحتوي على مستشعر GPS، فإنك تستطيع مشاركة موقع الساعة بنفسها دون الهاتف.

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