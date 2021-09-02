استخدام تطبيق أليكسا عبر آيفون وربطه مع الأجهزة الأخرى

أطلقت أمازون تطبيق أليكسا الخاص بمساعدها الذكي لجميع الهواتف الذكية، وذلك حتى تتمكن من الوصول إليه واستخدامه بسهولة.

كما تستطيع استخدام تطبيق أليكسا مع أجهزة المساعد الذكي من أمازون مثل Echo و Echo Dot.

وذلك لأن هذا التطبيق يعتبر واجهة التحكم في الأجهزة وأدارتها، لذلك إن كنت تمتلك أحد أجهزة مساعد أمازون الذكي، فإنك في حاجة إلى تثبيت التطبيق واستخدامه عبر هاتفك.

اقرأ ايضًا: تعرف على تقنية الأحذية الذكية ومستقبلها

استخدام تطبيق أليكسا عبر أجهزة آيفون

توفر أمازون التطبيق بشكل رسمي عبر متجر تطبيقات آيفون، لذلك يمكنك التوجه إلى صفحته وتحميله من هناك.

وتحتاج بعد تثبت التطبيق إلى تفعيل وصوله إلى البلوتوث، ويمكنك الضغط موافق على الرسالة التي تظهر لك في شاشة التأكيد.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول عبر حساب أمازون الخاص بك، ومن ثم اضغط على موافق على شروط الاستخدام.

وتحتاج بعد ذلك إلى اختيار إن كنت ترغب في استخدام جهاز جديد أو جهاز قديم.

وبعد ذلك اختر حسابك من قائمة الحسابات المتاحة وقم بتأكيد إسمك الأول والأخير.

ومن ثم تحتاج إلى السماح لأليكسا بالوصول إلى جهات الاتصال المخزنة في هاتفك، وذلك حتى تتمكن من استخدام أوامر الإتصال.

وتابع بعد ذلك جميع التعليمات التي تظهر على الشاشة، حيث تساعد في استخدام المساعد عبر الهاتف.

ويمكنك تفعيل أليكسا عبر قول Alexa أو الضغط على الأيقونة الزرقاء في التطبيق.

ويمكنك كتابة الأمر الذي ترغب فيه عبر لوحة المفاتيح، وذلك بدلًا من استخدام الأوامر الصوتية.

وتستطيع إضافة أداة أليكسا المصغرة إلى شاشة هاتفك الرئيسية، وذلك عبر الضغط على الشاشة الرئيسية في الهاتف حتى تظهر شاشة التعديلات.

واختر بعد ذلك اضافة الأدوات المصغرة، واختر أداة أليكسا، ويمكنك وضعها في أي مكان ترغب فيه داخل الشاشة الرئيسية.

وإذا كنت ترغب في توصيل أحد أجهزة أليكسا الذكية مع هاتفك، فإنك تستطيع ذلك عبر الضغط على اختيار الأجهزة ومن ثم تحديد الجهاز الذي ترغب في توصيله.

ولكن يجب أن يكون جهازك في وضع الاقتران قبل البدء في الخطوات عبر الهاتف.

وتقدم أليكسا مجموعة من المميزات المتنوعة التي تشبه ميزات سيري مساعد آيفون الذكي، ولكن تعمل مع أجهزة أليكسا وخوادم أمازون بشكل أفضل قليلًا.

اقرأ ايضًا: تعرف على مساعد أليكسا للأطفال واستخداماته