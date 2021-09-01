مقارنة بين منصات بث الألعاب من يوتيوب، وفيسبوك، وتويتش

بدأ المستخدمين حول العالم في الاهتمام بمشاهدة بثوث الألعاب. حيث يقوم اللاعبين بإجراء بث مباشر أثناء اللعب، ويشاهدهم الآلاف من حول العالم، ومن أبرز المنصات التي تتيح هذه الخاصية هم يوتيوب، وفيسبوك، وتويتش.

وتشتعل المنافسة بين المنصات الثلاثة، خصوصًا بعد جائحة كوفيد-19 والتي جعلت ملايين المستخدمين حول العالم يفقدون وظائفهم. وهو ما دفع بعضهم لبث محتوى الألعاب، أو مشاهدة بثوث الآخرين.

ونشارككم مقارنة بين أهم مميزات كل منصة من المنصات الثلاثة، وهي المنصات التي تعبر عن شركات التقنية الرائدة، وهم جوجل، وفيسبوك، وأمازون.

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منصة تويتش لبث الألعاب

تأسست منصة تويتش كمنصة فرعية لـJustin.tv، وهي منصة بث محتوى عامة، بينما كان تويتش فرعها المخصص للألعاب. لكن مع مرور الوقت تم إغلاق Justin.tv مع توجيه كل الجهد إلى Twitch.tv.

وقد حققت المنصة نجاحًا كبيرًا، كما أن عددًا من الأحداث والمناسبات قد تم بثها على تويتش. وهو ما دفع جوجل وأمازون للتنافس على الاستحواذ على تلك المنصة، وقد نجحت أمازون في النهاية.

وتتميز منصة تويتش عمومًا بتخصصها الشديد في مجال الألعاب، إلى جانب أنها تضم مجموعة من أفضل صناع محتوى وبثوث الألعاب على الإطلاق، إلى جانب أنها تحقق ربح أكبر من يوتيوب للاعبين.

ويعيبها صعوبة ظهور ونجاح اللاعبين الجدد عليها، إلى جانب أن لا أحد يستطيع أن يحقق الدخل من تويتش إلا عندما يصبح شريك Partner ضمن المنصة، وهو أمر صعب.

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منصة فيسبوك لبث الألعاب

لم تترك فيسبوك هذا المجال النشيط لاستحواذ جوجل وأمازون، حيث أطلقت خدمة بث الألعاب الخاصة بها Facebook Gaming للمنافسة ضمن هذا السوق.

ولا تعتبر منصة فيسبوك واحدة من اللاعبين الكبار، حيث إن منصات تويتش ويوتيوب تتفوق عليها بفوارق ضخمة. لكن ما يعطي منصة فيسبوك قيمتها هو ارتباطها بباقي المنصة. حيث إن مستخدمي فيسبوك يستطيعون مشاهدة بثوث الألعاب بسهولة بالغة ضمن التطبيق الرئيسي أو عبر الويب.

وتتميز الخدمة عمومًا بارتباطها بحساب فيسبوك الخاص باللاعب، مما يسمح له بمشاركة بثوثه مع الأصدقاء والمتابعين بسهولة، إلى جانب وجود الدردشة الخاصة بفيسبوك ضمن بثوث اللعب، وقد شجعت فيسبوك صناع محتوى الألعاب للقدوم للمنصة بإعلانها عدم أخذ نسبة من الأرباح حتى عام 2023.

ويعيبها أنها لازالت جديدة وتحتاج لوقت طويل للنمو، كما أن برنامج الشركاء الخاص بها والمتعلق بتحقيق الأرباح ليس الأفضل.

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منصة يوتيوب للألعاب

يجب أن يكون هناك وجود قوي ليوتيوب ضمن هذه القائمة، نظرًا لأنها منصة الفيديو والمحتوى المرئي الأكبر والأضخم.

وقد أطلقت المنصة فرعًا مخصصًا للألعاب، وهو Youtube Gaming، إلى جانب أن بعض محتوى الألعاب لازال موجودًا على منصة يوتيوب الأساسية.

وتتميز منصة يوتيوب لبث الألعاب بأنها مرتبطة بقوة بمنصة يوتيوب الرئيسية، وتسمح بخواص مثل تشغيل DVR أثناء البث لتقليل الوقت اللازم حتى يبدأ البث في الوصول للمشاهدين. إلى جانب أن المنصة تسمح بالوصول لجمهور سريع خصوصًا لو كان اللاعب يملك قناة منفصلة على يوتيوب ويمتلك جمهورًا عليها.

وتوفر المنصة إمكانية البث بدقة تصل إلى 4K عكس المنصتين السابقتين. إلى جانب أن عيوبه محدودة جدًا، وتكمن في صعوبة بناء الجمهور والنمو السريع، إلى جانب أن منصة يوتيوب لبث الألعاب لا توفر حلولًا سهلة للتواصل بين المشاهدين.

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