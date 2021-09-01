بدأت شركة مايكروسوفت بإزالة أجهزة الحاسب الشخصية غير المؤهلة للترقية إلى ويندوز 11 من برنامج اختبار ويندوز إنسايدر.

وإذا كنت تساعد الشركة في اختبار النظام التشغيلي الجديد عبر جهاز لا يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، فمن المحتمل أن ترى رسالة في Windows Update تحذر من أنك تحتاج إلى إعادة تثبيت ويندوز 10.

ويقول تحذير مايكروسوفت: جهازك لا يفي بالحد الأدنى من المتطلبات لنظام التشغيل ويندوز 11. جهازك غير مؤهل للانضمام إلى برنامج ويندوز إنسايدر. الرجاء تثبيت ويندوز 10 للمشاركة في برنامج ويندوز إنسايدر في قناة معاينة الإصدار.

وبدأ مختبرو النظام الجديد في كل من قناتي Dev و Beta بتلقي الرسالة عبر أجهزة الحاسب غير المتوافقة هذا الأسبوع.

ويتزامن ذلك مع إعلان الشركة رسميًا عن تاريخ الإصدار في الخامس من أكتوبر لنظام التشغيل القادم.

وحذرت الشركة المختبرين في بداية الفترة التجريبية لنظام التشغيل ويندوز 11 من إمكانية حدوث مثل هذا الأمر. ولكن لا يزال هذا الأمر يسلط الضوء على الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة المربكة التي حددتها الشركة.

ويمكن لمختبري ويندوز 11 الذين كانوا يشغلون نظام التشغيل عبر أجهزة غير مدعومة من استخدام حل بديل لتثبيت إصدار ISO من الإصدار النهائي. ولكن الشركة تحذر من أن الأجهزة في هذه الحالة غير المدعومة لن تكون مؤهلة لتحديثات ويندوز، وقد يشمل ذلك تصحيحات الأمان.

وتوصي الشركة بأن يقوم مختبرو ويندوز 11 الذين لا يستوفون الحد الأدنى بتثبيت ويندوز 10، حيث يتم دعم نظام التشغيل هذا حتى عام 2025.

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مايكروسوفت تزيل الأجهزة غير المعتمد من اختبار ويندوز 11

يظل العديد من مختبري ويندوز 11 في حيرة بسبب عدم دعم أجهزة الحاسب الخاصة بهم رسميًا. وذلك بالرغم من أن نظام التشغيل من المحتمل أن يكون يعمل ضمنها بشكل جيد منذ شهور.

وحاولت عملاقة البرمجيات تبرير الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة الخاصة بنظام ويندوز 11 من خلال الحديث عن الأمان والموثوقية. ومع ذلك، فإنها تتخلى عن بعض الأجهزة التي تم بيعها قبل بضع سنوات فقط.

ويرفع ويندوز 11 مستوى الأمان الأساسي إلى مستوى المعالج، وقد أوضحت الشركة أنها تريد فرض TPM و UEFI Secure Boot وطرق الأمان القائمة على المحاكاة الافتراضية.

ويصل ويندوز 11 في الخامس من شهر أكتوبر، وتواصل الشركة إطلاق إصدارات Dev جديدة من نظام التشغيل للمختبرين.

ولن يصل تكامل تطبيقات أندرويد عند الإطلاق. ولكن يمكن لمختبري ويندوز إنسايدر الوصول إلى الميزة، التي تعتمد بشكل كبير على الأجهزة الحديثة، في الأشهر المقبلة.

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