كيفية حذف جميع الصور من آيفون

تأتي هواتف آيفون بمساحة ذاكرة داخلية ثابتة لا يمكن زيادتها أو العبث فيها، لذلك تمتلئ هذه المساحة بسرعة بسبب الصور الكثيرة التي يتم التقاطها عبر الهاتف.

وتؤثر ذاكرة الهاتف الممتلئة بشكل كبير على أداء الهاتف، حيث قد يصبح الهاتف أبطأ أو يتوقف عن العمل بسبب الذاكرة الممتلئة.

كما تعيق الذاكرة الممتلئة عملية تحديث الهاتف وتثبيت التحديثات الجديدة له، لذلك يجب عليك التخلص من الصور المكررة أو الغير مرغوب فيها بشكل دوري لتحافظ على ذاكرة هاتفك.

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ويمكنك حذف جميع الصور من الهاتف عبر إتباع إحدى الطرق التالية:

تحديد الصور في آيفون وحذفها

قامت آبل بإزالة زر تحديد جميع الصور، وهذا ما جعل عملية حذف الصور أصعب قليلًا من الماضي.

ولكن بدلًا من استخدام زر تحديد جميع الصور، فإن آبل أضافت خاصية جديدة تسمح لك بتحديد الصور التي ترغب فيها بشكل سريع.

ويمكنك استخدام الطريقة الجديدة عبر الضغط على زر التحديد الموجود في الأعلى، وبعد ذلك تحريك إصبعك بشكل سريع فوق الصور.

ويجب عليك تحريك الإصبع من جهة اليمين إلى اليسار أو من أسفل لأعلى بشكل سريع دون أن تقف.

وتختلف هذه الحركة عن الوقوف فوق الصور والضغط عليها حتى تشاهدها أو تقوم بالتعديل عليها.

وتساعدك هذه الحيلة على تحديد آلاف الصور في ثواني معدودة، وبعد أن تنتهي من تحديد الصور التي ترغب في حذفها.

فإنك تستطيع الضغط على زر الحذف الموجود بأعلى صفحة الصور، ليظهر لك تأكيد على عدد الصور التي يتم حذفها.

ويمكنك تكرار هذه الطريقة في جميع ألبومات الصور في آيفون، حيث تستطيع التوجه لألبوم صور لتاريخ معين وحذف الصور عبره.

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حذف الصور عبر حاسوب ماك

إذا كنت تمتلك حاسوب ماك بوك، فإنك تستطيع حذف جميع الصور من هاتف آيفون بسهولة.

ويمكنك الاعتماد على خدمة المزامنة التي توفرها لك منصة آيكلاود حتى تتمكن من حذف الصور عبر ماك مباشرةً.

لذلك توجه إلى مجلد الصور الخاص بحاسوبك، وبعد ذلك قم بتحديد جميع الصور الموجودة فيه وحذفها جميعًا بضغطة زر.

ويمكنك توصيل هاتف آيفون الخاص بك بالحاسوب وحذف الصور من ذاكرته، وذلك في حالة لم تقم بتفعيل مزامنة آيكلاود بين الجهازين.

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