كيفية تحميل ومشاركة ألبوم Google Photos

تعمل جوجل جاهدة في محاولة لإبقائك داخل خدماتها المتنوعة، وتضم هذه الخدمات ألبوم Google Photos المسؤول عن إدارة الصور في أندرويد.

وتستفيد جوجل من بقائك في نظامها المتكامل، حيث تستطيع جمع المزيد من المعلومات عنك، وبالتالي المزيد من الإعلانات والفرص لتخصيص هذه الإعلانات.

لذلك يتيح تطبيق Google Photos مجموعة من الخدمات لمستخدميه، وذلك حتى لا يستغنوا عنه أو يستبدلوه.

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مشاركة ألبوم Google Photos

يمكنك مشاركة ألبوم صور Google Photos عبر رابط مشاركة أو إرسال الألبوم في البريد الإلكتروني أو مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع Google Photos، حيث يحتوي الموقع على نسخة من صورك المخزنة في الخدمة وتستطيع إدارتها عبره.

وبعد ذلك اضغط على الثلاث نقاط الموجودة إلى جانب الألبوم الذي ترغب في مشاركته، واختر مشاركة الألبوم.

ويظهر لك مربع المشاركة، حيث تستطيع الاختيار عبره إن كنت ترغب في إرسال رابط الألبوم أو الحصول على رابط قابل للمشاركة أو مشاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.

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تحميل الصور من الخدمة

تختلف طريقة تحميل الصور من Google Photos بحسب عدد الصور أو الألبومات التي ترغب في تحميلها.

ويمكنك تحميل ألبوم واحد فقط من الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع الخدمة، وبعد ذلك اضغط على الألبوم الذي ترغب في تحميله.

ومن ثم توجه داخل الألبوم إلى علامة الثلاث نقاط الموجودة بأعلى الألبوم وقم بالضغط عليها.

وعندما تظهر لك القائمة المنبثقة الجديدة قم باختيار تحميل جميع الصور الموجودة بالألبوم.

وبعد ذلك اختر مكان حفظ الصور المحملة كما ترغب في جهازك، وتعمل هذه الطريقة أيضًا مع تحميل صورة واحدة بعينها.

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أما إذا كنت ترغب في تحميل جميع الألبومات أو الصور المخزنة لديك في خدمة Google Photos، فإنك تحتاج إلى التوجه لموقع تحميل البيانات من جوجل.

ويمكنك اتباع الطريقة التي ذكرناها سابقًا في مقالنا هنا : نقل الصور من Google Photos إلى iCloud، ولكن دون نقل الصور إلى أي خدمة أخرى.

وتستطيع تحميل الصور عبر تطبيق Google Photos في هواتف أندرويد.

ولكن تحتاج إلى تحديد الصور بشكل يدوي بدلًا من الضغط على زر واحد.

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