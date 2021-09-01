كوريا الجنوبية وأستراليا تهددان جوجل وآبل

تعد متاجر التطبيقات واحدة من أهم مصادر دخل آبل وجوجل. وذلك نظرًا لأنهم يحصلان على نسبة كبيرة من مبيعات التطبيقات المدفوعة، إلى جانب المدفوعات داخل التطبيقات.

وتصل هذه النسبة في معظم الأحيان إلى 30%، وهو ما يؤثر سلبًا على المطورين. واعترضت شركة Epic Games بشكل كبير على هذه النسبة، عندما أضافت خاصية الدفع بشكل مباشر بالبطاقة الائتمانية في لعبة فورتنايت.

وقامت آبل بحذف اللعبة مباشرةً بعد ذلك. وقامت جوجل بالشيء نفسه، وبدأت Epic Games بعدها في ملاحقة آبل قضائيًا. ولازالت المشاكل مستمرة.

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احتكار آبل وجوجل لمتاجر التطبيقات

تسببت تلك المشكلة في توجيه الرأي العام لقضية احتكار متاجر التطبيقات من ناحية، واحتكار وسائل الدفع عليها من ناحية أخرى.

وذلك حيث أن آبل تمنع وجود أي متاجر تطبيقات بديلة لمتجر آب ستور، وجوجل من ناحية أخرى بدأت في تطوير صيغة التطبيقات الجديدة AAB والتي ستجعل التطبيقات معتمدة بشكل كبير على متجر بلاي.

وظهرت الاعتراضات في جميع بلدان العالم، حيث أن المطورين في الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا في رفع دعاوى قضائية، وبدأت أستراليا في اتخاذ بعض الخطوات للحد من هذا الاحتكار.

ومن ناحية أخرى فبعض دول آسيا والمحيط الهادئ بدأت هي الأخرى في توجيه الهجمات لجوجل، وتحديدًا كوريا الجنوبية والتي بدأت مع قانون يمنع آبل وجوجل من الاعتماد على وسائل الدفع الخاصة بهم بشكل حصري في المدفوعات على المتجر وداخل التطبيقات والألعاب.

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كوريا الجنوبية وأستراليا

وبدأ المشرعين في كوريا الجنوبية في مناقشة قانون أعمال الاتصالات، والذي قد يحظر متاجر التطبيقات عند اعتمادها على وسائل دفع معينة بما يؤثر سلبًا على المنافسة. ومخالفة القانون ستكلف الشركات 3% من مبيعاتها السنوية، وغرامة تصل إلى 275 ألف دولار أمريكي.

وكان من المفترض أن يدخل هذا القانون حيز التصويت ضمن البرلمان يوم الاثنين الماضي، إلا أنه قد تأجل بشكل مفاجئ.

وفي حالة الموافقة على هذا القانون سيكون مطور التطبيق قادر على اختيار وسيلة الدفع المناسبة له وإدراجها ضمن التطبيق، دون الحاجة للاعتماد على وسائل الدفع الخاصة بجوجل وآبل.

وكوريا الجنوبية ليست الدولة الوحيدة التي تبدأ في هذه الإجراءات، حيث إن أمين الخزانة الأسترالي، جوش فريدنبرج، بدأ هو الآخر في المناداة بقوانين وتشريعات جديدة للمدفوعات الإلكترونية.

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وتحاط آبل عمومًا بغضب وانتقادات من مطوري التطبيقات ومن الشركات الأخرى التي تتأثر سلبًا باحتكارها لعدد كبير من المنصات والخدمات، وجوجل كذلك، ولعل الخطوات التي اتخذتها كوريا الجنوبية وأستراليا ستدفع دول أخرى للاهتمام بهذه المشكلة العالمية، ولعل البداية ستكون مع دول أوروبا.

كما أن جوجل قد حققت في السوق الكوري ما وصل إلى 5.2 مليار دولار أمريكي. وحققت آبل ما وصل إلى 2 مليار دولار أمريكي في نفس السوق، وذلك في عام 2019، وبالتأكيد هذه الأرقام قد زادت في 2020 بسبب الحظر الأمريكي.

ولذلك من المتوقع أن تخضع الشركات الأمريكية لتلك التشريعات. إلا أن هذا لن يحدث بسهولة غالبًا. ويذكر أيضًا أن كوريا الجنوبية تضم أكثر من 482 ألف مطور تطبيقات مسجل لدى آبل.