كل ما تريد معرفته عن منصة Xbox Series X

يعرف سوق الألعاب بأنه محدود من حيث عدد أجهزة ومنصات الألعاب. حيث أن المنصة تقتصر على أجهزة إكس بوكس من مايكروسوفت، وبلايستيشن من سوني، وسويتش من نينتندو، إلى جانب الحاسب الشخصي. ولهذا فمنصة Xbox Series X لها أهمية كبيرة.

وذلك حيث أنها أحدث منصات الألعاب من العملاقة مايكروسوفت، وأقوى المنصات من حيث المواصفات الداخلية. وقد تم الكشف عن الجهاز في نهايات العام السابق، كجيل جديد مخطط له الاستمرار لسنوات طويلة.

ويركز الجهاز الرائد على تقديم تجربة لعب ممتازة بدقة تصل إلى 4K مع 60 إطار في الثانية. إلى جانب تقديم أداء ممتاز من حيث أوقات التحميل التي يمر بها المستخدم أثناء تشغيل لعبة أو تنصيب واحدة جديدة.

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منصة Xbox Series X

ويصعب إيجاد الجهاز بسبب ندرته تمامًا مثل بلايستيشن 5 ومنصات الألعاب الأخرى. وهذا هو الحال منذ أكثر من عام كامل بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 وتأثيره على سلاسل الإنتاج.

ويتوفر الجهاز بسعر 499 دولار أمريكي، إلى جانب دعمه لتشغيل ألعاب إكس بوكس الأقدم من خلال خاصية التوافق الخلفي.

ويعتمد الجهاز من حيث المواصفات الداخلية والعتاد على معالجات Zen 2 من شركة AMD، إلى جانب بطاقات Radeon الرسومية من نفس الشركة. وهي نفس الشركة التي تزود بلايستيشن بالعتاد الداخلي.

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وأتى الجهاز مع ميزة تعرف باسم التوصيل الذكي، أو Smart Delivery، والتي تسمح للمستخدم بالحصول على أفضل نسخة من اللعبة لجهاز Xbox Series X بدون دفع أي مبالغ إضافية.

ومن الناحية التقنية، يقدم معالج Xbox Series X تردد يصل إلى 3.8 جيجاهيرتز. وهذه القدرة تسمح بتشغيل مميزات وخواص عديدة ضمن نظام الجهاز. في حين أن البطاقة الرسومية تقدم ما يصل إلى 12 تيرافلوب من القدرة.

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ومن المتوقع أن تدعم المنصة محرك لعب Unreal Engine 5 بشكل كامل عند بدء توفره. إلى جانب تشغيل بعض الألعاب على ما يصل إلى 120 إطار في الثانية.

ويعتمد الجهاز على قرص تخزين من نوع SSD، وتحديدًا NVMe SSD، وهو ما يجعل كل شيء ضمن الجهاز سريع وسلس إلى أقصى حد، بما في ذلك شاشات تحميل الألعاب. ومساحة القرص هي 1 تيرابايت مع خيارات للتوسعة بالطبع.

ويقدم الجهاز 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، إلى جانب قارئ أقراص يدعم 4K UHD Blu-Ray.