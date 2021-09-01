توجه منصة أمازون المستخدمين إلى عقار مضاد للطفيليات تزعم خطأً أنه علاج لفيروس كورونا. وعادةً ما يستخدم الدواء، المسمى إيفرمكتين، لعلاج أو منع الطفيليات في الحيوانات.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصبح أحدث علاج كاذب لفيروس كورونا، مما أدى إلى تحذيرات من إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وعند البحث عن مصطلح iv ضمن موقع أمازون، تقترح وظيفة الإكمال التلقائي لموقع الويب مجموعة من منتجات إيفرمكتين، بما في ذلك حبوب إيفرمكتين ومعجون إيفرمكتين وحقن إيفرمكتين.

وتعد نتائج البحث التي يتم إكمالها تلقائيًا علامة على أن عددًا كافيًا من الأشخاص قد بحثوا عن إيفرمكتين حيث تم تدريب خوارزمية بحث المنصة تلقائيًا لوضعها في أعلى النتائج المقترحة.

ويبدو أن مراجعات المستخدمين لبعض المنتجات تشير إلى ادعاءات كاذبة بأن إيفرمكتين هو علاج لفيروس كورونا.

وفي قائمة منفصلة بالإيفرمكتين، قدم أحد المراجعين توجيهات الجرعات وأدرج رابطًا إلى موقع ويب يروج لمعلومات مضللة لفيروس كورونا، بما في ذلك أن إيفرمكتين آمن وفعال لعلاج الفيروس.

وقال متحدث باسم المنصة: اقتراحات الإكمال التلقائي من أمازون مدفوعة بنشاط العميل. نحن نحظر بعض استجابات الإكمال التلقائي لمعالجة هذه المخاوف.

وأضافت المنصة إشعارًا لعمليات البحث عن إيفرمكتين للبشر، يشير إلى أن إدارة الغذاء والدواء تنصح بعدم استخدام إيفرمكتين لعلاج أو الوقاية من فيروس كورونا. ويوجه الإشعار المستخدمين لزيارة موقع إدارة الغذاء والدواء لمزيد من المعلومات.

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المعلومات الخطأ عن علاج كورونا تغزو منصة أمازون

يمكن استخدام إيفرمكتين من قبل البشر بجرعات صغيرة لعلاج الطفيليات مثل قمل الرأس. ولكن الأطباء البيطريين يستخدمونه بشكل شائع للتخلص من ديدان الحيوانات الكبيرة.

وفي حين تمت الإشارة إليه على أنه عقار مفيد لعلاج بعض الأمراض الطفيلية. ولكن لم تثبت فعاليته ضد فيروس كورونا أو الفيروسات الأخرى.

ومع ذلك، فقد حظي العقار باهتمام كبير، بما في ذلك في بعض مجموعات فيسبوك ومجتمعات ريديت.

وزادت الوصفات الطبية المكتوبة للإيفرمكتين 24 ضعفًا مقارنة بما كانت عليه قبل الوباء، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

ويتم عادة كتابة نحو 3600 وصفة طبية للإيفرمكتين في الأسبوع. وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: منذ أوائل شهر يوليو 2021، بدأ صرف الإيفرمكتين للمرضى الخارجيين في الزيادة مرة أخرى بسرعة، حيث وصل إلى أكثر من 88000 وصفة طبية في الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس 2021.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية نصيحة تحذر الأمريكيين من تناول الإيفرمكتين.

وواجهت أمازون سابقًا تدقيقًا بشأن بيع منتجات ذات ادعاءات مضللة بشأن فيروس كورونا في أسواقها.

وفي شهر فبراير الماضي، وسط ارتفاع في المنتجات المشتبه فيها بشأن فيروس كورونا، أضافت الشركة إشعارًا لعمليات البحث عن فيروس كورونا و Covid-19 وقناع n95 وغيرها من المصطلحات التي وجهت المستخدمين إلى مركز السيطرة على الأمراض لمزيد من المعلومات حول الوقاية و علاج المرض.

وكافحت أمازون لإزالة الكتب وغيرها من المنتجات التي تحتوي على معلومات مضللة عن فيروس كورونا.

ووجدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة واشنطن أن أكثر من 10 في المئة من نتائج بحث أمازون تظهر منتجات تروج للمعلومات الصحية الخطأ.

وقام الباحثون بفحص الكتب والكتب الإلكترونية والكتب الصوتية والملابس والمكملات الغذائية.

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