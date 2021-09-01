الشركات الرائدة تطور تطبيقات جواز السفر للقاح

بدأت مدن عديدة حول العالم، وتحديدًا في الولايات المتحدة، في منع الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا من دخول المطاعم، والحفلات، وحتى بعض أماكن العمل. وهنا ظهرت الحاجة لوسيلة سريعة لإثبات تلقي اللقاح، مثل جواز السفر للقاح.

وتعمل الشركات التقنية الرائدة مثل جوجل، وآبل، وسامسونج في تطوير حلول لإثبات الحصول على لقاح فيروس كورونا بشكل إلكتروني، دون الحاجة لحمل تقرير طبي أو نتائج ورقية.

وبالرغم من أن الفكرة ليست صعبة أو معقدة، إلا أن الشركات التقنية الرائدة قد فشلت سابقًا في تطوير حلول لتتبع المصابين بفيروس كورونا. وهذا قد صدّر انطباع سلبي عنها.

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تطبيقات جواز السفر للقاح

اعتمدت تطبيقات التتبع على تقنية بلوتوث في الربط بين الهواتف المحيطة ببعضها البعض. وذلك لإرسال إشعار لمالك الهاتف في حالة أن هاتفه قريب من هاتف شخص مصاب بفيروس كورونا، ونتائج تحاليله إيجابية.

وعانت هذه التطبيقات من مشاكل كثيرة حول العالم. وهي مشاكل تقنية بطبيعة الحال. منها بطء وصول الإشعارات وضعف الأداء.

وتعد تطبيقات جواز السفر للقاح أسهل في تنفيذها، إلا أن الشركات ستعاني من السوق المزدحم لهذه التطبيقات في بعض الدول، ومن ناحية أخرى فكلًا من آبل وجوجل محاطين بشكوك ومخاوف كبيرة فيما يتعلق بالخصوصية.

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وقد أعلنت سامسونج منذ فترة قصيرة عن دعم أجهزة جالاكسي لخاصية جواز السفر للقاح الإلكترونية، حيث سيتمكن المستخدم من إثبات تلقيه للقاح بالاعتماد على هاتفه فقط، وتحديدًا من خلال تطبيق CommonHealth.

وهذه التطبيقات والحلول الذكية قد تغني المستخدمين عن استخدام البدائل الضعيفة وغير الآمنة. وبصورة عامة، في حالة تطوير خاصية جواز السفر للقاح من طرف الشركات التقنية الرائدة سواء على هيئة تطبيقات مستقلة أو بشكل مدمج في النظام فإن هذا سيحسن من تجربة الاستخدام عمومًا.

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وذلك حيث أن تلك الحلول ستقلل من عملية الخداع والتزوير لنتائج التحاليل. إلى جانب سهولة تأكيد تلقي اللقاح نظرًا لأن كل المستخدمين يمتلكون هواتف من جوجل، أو سامسونج، أو آبل. وعملية التأكيد قد تتم فقط عن طريق مسح رمز QR.

ويجب أن تقدم هذه التطبيقات مستوى مرتفع من الخصوصية. كما أنه ما من داع للكشف عن أي معلومات شخصية للمستخدم من خلال التطبيق. ويكفي توضيح ما إذا كان الشخص قد تلقى اللقاح أو لا.

وبالفعل، جوجل قد أعلنت في يونيو أن نظام أندرويد سيكون قادر على حفظ نتائج التحاليل. في حين أن إصدار iOS 15 المنتظر من نظام تشغيل آبل سيقدم خاصية مشابهة.

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ولعل تطبيقات وحلول جواز السفر للقاح تحتاج اهتمام أكبر من الشركات التقنية الرائدة، إلى جانب أهمية تعميم استخدامها وتقديم تجربة سهلة. هذا مع تطوير نظام متطور للتأكد من صحة المعلومات. بدلًا من رفع صورة ميكي ماوس كإثبات لتلقي اللقاح وقبولها.