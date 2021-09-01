استخدام غرف الاجتماعات المنفصلة في Google Meet

يمتاز تطبيق Google Meet بتوافقه الكبير مع حزمة الأعمال الخاصة بجوجل التي تطلق عليها الشركة Workspaces.

وتضم حزمة الأعمال الخاصة بجوجل جميع تطبيقات جوجل التي تسهل العمل عن بعد مثل جوجل درايف وجيميل وتقويم جوجل.

لذلك يفضل مستخدموا هذه الحزمة الاعتماد على Google Meet بدلًا من تطبيقات الاجتماعات الأخرى.

ويدفع هذا جوجل لتقديم المزيد من التطويرات والخصائص الجديدة في المنصة حتى تحتفظ بعملائها ولا تخسرهم لمنصات أخرى.

وقد أضافت جوجل خدمة غرف الاجتماعات المنفصلة Breakout Rooms إلى منصة Google Meet في التحديث الأخير لها.

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كيف تستخدم غرف الاجتماعات المنفصلة في Google Meet

تسمح لك غرف الاجتماعات المنفصلة في Google Meet بأن تجري اجتماعًا صغيرًا بين مجموعة من المشاركين بعيدًا عن الاجتماع الكبير.

ويمكنك أن تفكر فيها كأنها غرف صغيرة بداخل غرفة كبير تضم الاجتماع الكبير.

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وتسمح لك المنصة بإنشاء 100 غرفة منفصلة كحد أقصى، ويمكنك استخدام هذه الغرف في توزيع المهام بين الحاضرين أو عمل اجتماعات مصغرة بين الأقسام.

ولا يمكن لمراقبي الإجتماع أن ينشئوا هذه الغرف، حيث يجب لمدير الاجتماع ذو الخطة المدفوعة أن ينشئها بنفسه.

ويمكنك تجهيز الغرف المنفصلة عبر الطرق التالية:

تجهيز الغرف المنفصلة قبل الاجتماع

تسمح لك جوجل بإنشاء الغرف المنفصلة قبل بدء الاجتماع وتوزيع المشتركين عليها أثناء تجهيز الاجتماع في تقويم جوجل.

ويمكنك القيام بذلك عبر تجهيز اجتماع عبر تقويم جوجل، وبعد ذلك ابدأ بإضافة المشاركين في هذا الاجتماع.

وبعد ذلك اضغط على زر تعديل الاجتماع واختر تبويب الغرف المنفصلة من النافذة الجديدة.

ويمكنك توزيع المشاركين في الغرف المنفصلة عبر هذه النافذة بالإضافة إلى تحديد عدد المشاركين في كل غرف وإعطائها اسمًا.

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تجهيز غرف الاجتماعات المنفصلة أثناء الاجتماع

تستطيع تجهيز غرف الاجتماعات المنفصلة مباشرةً داخل الإجتماع، وذلك عبر الضغط على زر النشاطات في واجهة Google Meet.

وبعد ذلك توجه إلى تبويب الغرف المنفصلة، ويمكنك من هنا تحديد عدد الغرف التي ترغب في انشائها.

وتستطيع أيضًا توزيع المشاركين بنفسك في الغرف أو جعل المنصة تقوم بتوزيعهم عشوائيًا، ويمكنك وضع مؤقت حتى ينتهي الاجتماع.

وبعد أن تنتهي من تجهيز الغرف قم بالضغط على زر فتح الغرف المنفصلة ليتم توزيع المشتركين فيها تلقائيًا.

وتظهر نافذة منبثقة للمشتركين في الغرف المنفصلة تطلب منهم الانتقال إلى الغرفة الخاصة بهم.

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ويمكن للمشتركين ترك الغرف عبر الضغط على زر ترك الغرفة والعودة إلى الغرفة الرئيسية في أي وقت يرغبون فيه.

وذلك عبر الضغط على زر الأنشطة واختيار الإنضمام لأي غرفة يرغبون فيها.

ويسري هذا الأمر على مراقبي الاجتماعات أيضًا، ويمكنك في أي وقت إغلاق الغرف المنفصلة عبر الضغط على نافذة الأنشطة، وبعد ذلك اختيار إغلاق الغرف المنفصلة.

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