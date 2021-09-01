تسمح لك آبل بإعادة ضبط سماعات AirPods حتى تتمكن من حل المشاكل التي تواجه السماعة أو لاستخدامها مع هاتف جديد.

ويسمح لك هذا الأمر بشراء سماعات AirPods المستعملة وإعادة استخدامها مع هاتفك، أو استخدام السماعة القديمة مع هاتف آيفون جديد.

وتستطيع أيضًا إعادة تسمية السماعة لأي إسم جديد ترغب فيه، حيث يتم حذف الإسم القديم تلقائيًا عندما تعيد الاقتران مع الهاتف الجديد.

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خطوات إعادة ضبط سماعات AirPods

تقوم عملية إعادة الضبط بحذف جميع البيانات القديمة المخزنة داخل السماعة،وترك السماعة خالية وجاهزة للاقتران بأي هاتف جديد، كأنها خرجت للتو من المصنع.

لذلك تحتاج إلى إعادة اقترانها مجددًا مع هاتفك القديم إذا كنت ترغب في ذلك.

كما أنك تخسر جميع الاعدادات المفضلة التي قمت بتغييرها في السماعة.

ويجب أن تتأكد من حالة بطارية السماعات قبل أن تبدأ في عملية إعادة الضبط، حيث تحتاج السماعة لأن تكون مشحونة حتى ترتبط مع الهاتف الجديد بشكل جيد.

ويمكنك ترك السماعة متصلة بالشاحن لمدة 15 دقيقة حتى تصبح جاهزة لإعادة الإقتران مجددًا.

وبعد ذلك تحتاج للضغط على الزر الصغير الموجود في الجزء الخلفي من غلاف الشحن الخاص بالسماعات.

ويجب أن تضغط على الزر لمدة 15 ثانية متصلة حتى يتحول لون الإضاءة إلى الأحمر.

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ويمكنك أن تقوم بالضغط على هذا الزر بعيدًا عن الهاتف القديم حتى لا تقوم السماعة بسحب البيانات نفسها مجددًا من الهاتف.

وتحتاج بعد ذلك إلى إعادة إقران السماعة مع الهاتف الجديد، ويمكنك القيام بذلك كما قمت بها سابقًا عند شراء السماعة.

وتستطيع تغيير اسم السماعة بعد عملية الاقتران الجديدة، وذلك عبر التوجه إلى إعدادات البلوتوث، واختيار السماعة بعد ذلك.

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كيفية إعادة اقتران سماعة Airpods Max

تعتبر سماعات AirPods Max أول جيل من سماعات آبل التي تغطي الأذن، وهي لا تأتي بعلبة شحن خاصة بها.

لذلك تحتاج إلى شحن السماعة قليلًا في البداية، وبعد ذلك الضغط والاستمرار في الضغط على زري التحكم في الضوضاء وDigital Crown حتى يتغير لون الاضاءة للأحمر.

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