إضافات مميزة تحسن من الكراسي المتحركة

يستفيد الملايين من أصحاب الاحتياجات الخاصة حول العالم من التقدم الذي يحدث للكراسي المتحركة. حيث إنها تتيح لهم الاعتماد على أنفسهم بشكل أكبر، إلى جانب الحركة بحرية وسرعة.

وتقدم الكراسي المتحركة الحديثة مميزات في غاية الأهمية. إلا أن هذه الكراسي عادةً ما تكون غالبة جدًا، لذلك يكون من الصعب على مستخدميها أن يقتنوا أكثر من واجد.

ولهذا بدأ التخصصين في تصميم وتطوير إكسسوارات للكراسي الحالية، والتي تتيح لها كمًا ضخمًا من المميزات والخواص الجديدة. بدايةً من الاستلهام من الدراجات وصولًا للروبوتات.

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إضافات الكراسي المتحركة

تعتبر إضافة UNAwheel Maxi واحدة من أبرز إضافات الكرسي المتحرك التي ظهرت في الآونة الأخيرة. وهي التي تتيح تحويل الكرسي المتحرك لما يشبه الدراجة.

ويتم تركيب هذه الإضافة بدون مشاكل على معظم الكراسي المتحركة التقليدية، وتحديدًا في مقدمة الكرسي، وتتميز بأنها لا تضيف الكثير من الوزن.

وتأتي الإضافة مع أزرار لزيادة السرعة أو تخفيضها تمامًا مثل الدراجات الكهربائية، إلى جانب خواص التوجيه وتغيير الاتجاه.

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ويتكون الجزء المتعلق بالتوجيه من مزيج بين المعدن والبلاستيك. في حين أن المقبض يتكوّن من المطاط، كما أنها إضافة تقدم تجربة استخدام سهلة، وتفتح آفاق جديدة أمام أصحاب الهمم.

ويأتي هذه الإضافة مع بطارية قابلة للشحن، والتي تسمح بالحركة لمسافة 30 كيلو متر كاملة في مقابل شحنة واحدة فقط، في حين أن سرعة الكرسي المتحرك بعد تركيبها تصل إلى 20 كيلو متر في الساعة.

ولم تنتهي الابتكارات عند هذا الحد، حيث تقدم شركة Revolve Air كرسي متحرك قابل للطي، مما يسهل حمله وتخزينه، خصوصًا على الطائرات.

وهذا الابتكار يغني مستخدمي الكراسي المتحركة عن الاضطرار للقدوم في وقت مبكر قبل الطيران لتخزين الكرسي على الطائرة، ويصل حجم الكرسي عند طيه إلى 30% من حجمه الأصلي. وتخطط الشركة لطرح منتجها الجديد للأسواق بحلول عام 2022.

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وقد بدأت الحلول الإبداعية في الوصول لمجالات النقل والمواصلات كذلك. حيث إن أصحاب الهمم عادةً ما يجدون مشاكل في استخدام المواصلات في ظل اعتمادهم على الكراسي الكهربائية.

وقد تعاونت شركة Bird مع شركة Scootaround لإطلاق أولى الوسائل المناسبة للتنقل، ويوفر هذا التعاون ثلاث مركبات مختلفة يمكن استخدامها من خلال تطبيق شركة Bird.

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