Galaxy Z Fold 3 من سامسونج يتمتع بميزة حماية البطارية

يأتي كل من Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 بإصدار أحدث من واجهة المستخدم المملوكة لشركة سامسونج والمستندة على نظام التشغيل أندرويد.

ويطلق على واجهة المستخدم الجديدة One UI 3.1.1. وبالرغم من أنها ليست ترقية كبيرة بالمقارنة مع الإصدار السابق 3.1 من One UI. ولكن تقدم بعض الميزات الرئيسية الجديدة.

ومن بين الإضافات الصغيرة الجديدة المتنوعة، فإن One UI 3.1.1 للهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 تتضمن خيار Device Care الذي كان، حتى الآن، محجوزًا لأجهزة جالاكسي اللوحية.

وتسمى الميزة الجديدة حماية البطارية. ويمكن العثور عليها في تطبيق الإعدادات من خلال الوصول إلى Device Care والنقر على البطارية.

وبالنسبة للغرض منها، فمن المفترض أن تقوم ميزة حماية البطارية بحماية بطارية Galaxy Z Fold 3 أو Galaxy Z Flip 3 على المدى الطويل من خلال منع إعادة شحن البطارية بنسبة تتجاوز 85 في المئة.

وأظهرت العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة أن شحن بطارية الليثيوم بكامل طاقتها لن يجدي نفعاً في عمر البطارية على المدى الطويل.

وتؤدي إعادة الشحن بنسبة 100 في المئة إلى زيادة الضغط على البطارية، مما يؤدي إلى تقصير عمر البطارية وزيادة ضعف عمر البطارية عند الشحن لمرة واحدة.

وتضع ميزة حماية البطارية حدًا بنسبة 85 في المئة على الشحن، مما يضمن عدم دفع بطارية هاتفك القابل للطي إلى أقصى حدودها أثناء الشحن.

وتعد ميزة حماية البطارية جديدة بالنسبة لهواتف جالاكسي الذكية، ولكنها موجودة الآن في أجهزة جالاكسي اللوحية منذ فترة.

وأضافتها سامسونج الآن إلى أحدث هواتفها القابلة للطي. وذلك بالرغم من الغريب أنه لم يتم تضمينها في التحديث الأخير One UI 3.1.1 لسلسلة Galaxy S21.

وليس من الواضح ما إذا كانت ميزة حماية البطارية قد تبقى حصرية لأجهزة الشركة اللوحية والهواتف القابلة للطي أو ما إذا كانت ميزة Device Care هذه قد تأتي إلى المزيد من الهواتف الذكية القياسية.

سامسونج تجلب ميزة حماية البطارية إلى Galaxy Z Fold 3

تقدم شركات تصنيع الهواتف الذكية الأخرى ميزات مماثلة لحماية البطارية. وفي حين أن ميزة سامسونج لن تسمح أبدًا لشحن بطارية الجهاز بأكثر من 85 في المئة. فإن ميزات ون بلس وآبل المكافئة تحد مؤقتًا من مستويات الشحن إلى 80 في المئة.

وتزيد شحن البطارية إلى 100 في المئة قبل فصل الهاتف مباشرة للحد من الوقت الذي يقضيه مشحونًا بالكامل.

وتعد بطارية Galaxy Z Fold 3 التي تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير أصغر قليلاً من بطارية Galaxy Z Fold 2. ولكن قدرتها على التحمل كانت أقل بكثير في الاختبارات.

وفي اختبار البطارية، الذي يتضمن تصفح الويب بشكل مستمر عبر 5G عند 150 شمعة من سطوع الشاشة. استمر Galaxy Z Fold 3 لمدة 7 ساعات و 52 دقيقة مع ضبط الشاشة على وضع 60 هرتز. بينما صمد Galaxy Z Fold 2 لمدة 10 ساعات و 10 دقائق.