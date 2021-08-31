أصدرت شركة سامسونج تطبيق Walkie Talkie الجديد لساعاتها الذكية Galaxy Watch 4 و Watch 4 Classic، الذي يسمح لمالكي الساعات بإجراء محادثات “اضغط لتتحدث” مع بعضهم بعضًا باستخدام الجهاز القابل للارتداء.

ويتوفر التطبيق عبر متجر جوجل بلاي، ويمكن لمالكي سلسلة Galaxy Watch 4 استخدامه للتحدث مع بعضهم بعضًا. ولا يمكنك استخدام الساعات السابقة من الشركة.

وقبل الإعلان رسميًا عن Wear OS 3 لسلسلة Galaxy Watch 4 من شركة سامسونج، ترددت شائعات بأن العملاقة الكورية الجنوبية كانت تعمل على ميزة الاتصال اللاسلكي Walkie Talkie.

وكانت التقارير التي تفيد بتطوير مثل هذا التطبيق قد ظهرت في شهر مايو قبل الإعلان الرسمي عن الساعات.

وتوجد ميزة Walkie Talkie عبر ساعات آبل الذكية منذ عام 2018 مع WatchOS 5. ولكن تحتاج إلى ربطها بالساعة الذكية لشخص آخر برمز رقم التعريف الشخصي.

وفي حين أن ميزة Walkie Talkie “اضغط لتتحدث” من آبل تسمح لشخصين بالتواصل في وقت واحد فقط. فإن سامسونج تدعم مستخدمين أو أكثر من خلال إعداد قناة Walkie Talkie للدردشة فيها.

وتوصي الشركة الكورية بتشغيل تطبيق Walkie Talkie لأول مرة أثناء توصيل الساعة بهاتفك. وذلك بالرغم من أنه يمكن أن يعمل بشكل مستقل عن هاتفك.

وكل ما عليك فعله هو ربطه بساعة ذكية لصديق قريب. ويمكنك بعد ذلك الضغط باستمرار على زر الميكروفون لنقل صوتك.

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ساعات سامسونج الذكية تتمتع بميزة Walkie Talkie

تأتي سلسلة Galaxy Watch 4 مع واجهة المستخدم One UI Watch من سامسونج بالإضافة إلى Wear OS 3 المصمم بالشراكة مع جوجل.

وهذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها الإصدار الجديد من Wear OS يتم تنفيذه عبر ساعة ذكية، وإن كان ذلك مع مظهر مخصص.

وتتميز كلتا الساعتين الذكيتين بمجموعة شرائح Exynos W920 المصنعة وفق تقنية 5 نانومتر لتحسين الأداء وعمر البطارية.

وظهرت جميع تطبيقات الساعات الذكية المعاد تصميمها من جوجل عبر سلسلة Galaxy Watch 4 أيضًا، وتحصل على جميع تطبيقات سامسونج علاوة على ذلك.

ومن المحتمل أن تكون سلسلة Galaxy Watch 4 واحدة من أفضل ساعات Wear OS حتى الآن. وتعمل ميزات مثل هذه على ترسيخها كساعة ذكية متعددة الاستخدامات للجميع.

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