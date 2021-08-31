إيقاف التحميل التلقائي للصور في البريد الإلكتروني

تستخدم بعض شركات الدعاية عبر البريد الإلكتروني خدمة تدعى صور التتبع التلقائي، حيث تعمل هذه الصور كملفات تتبع لمراقبة نشاطك عبر الإنترنت.

ولا تتسبب هذه الصور في ضرر حقيقي لجهازك، كتعريض الجهاز لخطر الاختراق وسرقة البيانات.

ولكن يرغب بعض المستخدمين في حماية خصوصيتهم وبياناتهم الخاصة، مثل الوقت الذي قاموا بفتح الرسالة فيه وباقي البيانات التي ترغب الشركات في جمعها.

وتستطيع عبر التعديل في إعدادات خدمات مزود الخدمة الخاص بك التخلص من هذه الصور ومنع تحميلها.

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إيقاف التحميل التلقائي في جيميل

توجه إلى صفحة الإعدادات في جيميل عبر الضغط على ترس الإعدادات الموجود بالأعلى، وبعد ذلك اختر جميع الإعدادات.

ومن ثم إبحث عن اختيارات الصور تحت إعدادات البريد العامة، واختر السؤال قبل حفظ الصور الخارجية.

وبعد ذلك توجه إلى أسفل الصفحة واضغط على موافق لحفظ الإعدادات الجديدة.

وعندما تصلك رسالة جديدة فيها صور، فإن جيميل يخبرك بأن هذا البريد يحتوي على صور يمكن تحميلها.

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حظر تحميل الصور في بريد آيكلاود الإلكتروني

توجه إلى إعدادات البريد، وبعد ذلك اختر اعدادات العرض، وقم بحذف العلامة الموجودة إلى جانب تحميل الصور في الرسائل القادمة من جهات غريبة.

وعندما تصلك رسالة جديدة من أحد الجهات الغير مسجلة لديك، فإن التطبيق يسألك إن كنت ترغب في حفظ الصور أم لا.

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حظر تحميل الصور التلقائي في بريد ياهو

يقوم بريد ياهو الإلكتروني بحظر الصور بشكل تلقائي ويمنع تحميلها تلقائيًا.

ولكن تستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر التوجه إلى إعدادات البريد، وبعد ذلك اختر عرض الصور في البريد.

وبداخل خاصية عرض الصور في البريد قم باختيار السؤال قبل تحميل الصور الخارجية.

وتستخدم الكثير من شركات الدعاية الرسائل الإلكترونية في الدعاية، حيث تستطيع جمع الكثير من المعلومات عبرها والوصول إلى الفئات المستهدفة من المستخدمين بسرعة وسهولة.

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