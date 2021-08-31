إصلاح أشهر المشاكل في نظام ماك

على الرغم من أن نظام ماك لا يعاني من مشاكل التشغيل بكثرة، إلا أن هذا لا يعني عدم وجودها.

وذلك لأن أي نظام تشغيل عرضة لحدوث مشاكل غير متوقعة أو أخطاء برمجية مختلفة نتيجة اختلاف استخدام النظام بين مستخدم وآخر.

وتختلف طريقة حل مشاكل نظام ماك بحسب المشكلة وسببها، حيث قد تحدث بسبب النظام أو بسبب تطبيق أو طرفية تم توصيلها بالجهاز مؤخرًا.

لذلك إليكم مجموعة من الحلول لأهم المشاكل التي تقابل أجهزة ماك.

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النظام لا يعمل بشكل طبيعي

تعتبر هذه المشكلة أحد أشهر المشاكل التي تقابل مستخدمي نظام ماك، حيث يبدأ النظام بالتصرف بشكل غريب وابطأ من المعتاد.

ويمكنك حل هذه المشكلة عبر عدة خطوات منها:

التأكد من وجود مساحة كافية لتشغيل النظام، حيث لن يعمل النظام بشكل جيد أو كما هو متوقع منه في حالة عدم وجود مساحة كافية له

إعادة تشغيل الجهاز، وتحتاج الأجهزة إلى إعادة التشغيل على فترات متباعدة.

مشاكل في توافقية حاسوبك مع النظام، وتواجه هذه المشكلة في حالة كنت تستخدم حاسوب ماك قديم قليلًا وذو مواصفات ضعيفة.

التطبيقات الغير متوافقة، وتعتبر هذه المشكلة أحد أهم المشاكل التي تواجه الأنظمة الحديثة، حيث تكون بعض التطبيقات غير متوافقة معها وتسبب في مشاكل كثيرة أثناء التشغيل.

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طريقة حل أغلب المشاكل التي قد تقابل حاسوبك

إذا كنت تواجه مشكلة لم نذكرها في الأعلى، فإن هناك بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها لمحاولة حل المشكلة.

إعادة تشغيل النظام، ويقوم إعادة تشغيل النظام بحل أغلب المشاكل التي تواجه أجهزة آبل، لذلك يجب أن تجربه في البداية تحديث نظام التشغيل، حيث تكون بعض المشاكل عامة ومكررة لدى الكثير من المستخدمين، لذلك تقوم آبل بإطلاق تحديثات عامة لها. إعادة تشغيل ذواكر PRAM الخاصة بجهازك، وتعتبر هذه الذواكر المكان الذي يخزن النظام فيه الأوامر المؤقتة. العودة إلى نسخة احتياطية أقدم من النظام، وذلك لتجنب المشاكل التي نتجت عن العبث في النظام أو التطبيقات. حذف التطبيقات التي قمت بتثبيتها مؤخرًا، وذلك لتتجنب مشاكل التوافق والتطبيقات الخبيثة.

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