أكثر مشاكل سامسونج Z Fold 3 إنتشارًا وكيفية حلها

يعتبر هاتف سامسونج Z Fold 3 أحد أفضل وأقوى الهواتف القابلة للطي، وذلك بسبب التحسينات التي حدثت عليه من ناحية العتاد أو من ناحية شاشاته.

وتم تحسين الشاشات الداخلية والخارجية وزيادة قوتها وحمايتها حتى تتمكن من احتمال ظروف التشغيل الصعبة ولا تتلف بشكل سريع.

ولذلك قد زاد معامل مقاومة الهاتف للماء ليصبح IPX8 مع طبقة حماية زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus، بالإضافة إلى تحسين ميكانيكية المفصلة الخاصة بالهاتف حتى تتخلص من الأتربة الموجودة داخلها.

وتعمل كل هذه التقنيات الجديدة معًا ليصبح الهاتف أحد أكثر الهواتف القابلة للطي مقاومة للتلف.

ويستخدم الهاتف معالج Snapdragon 888 مع كاميرا ثلاثية العدسات ودعم كامل لقلم سامسونج S Pen.

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ولكن لا يوجد هاتف لا يعاني من مشاكل وأعطال غير متوقعة قد تحدث لنظامه، لذلك قمنا بجمع أشهر المشاكل التي يعاني منها هاتف سامسونج Z Fold 3 وذكرها في هذا المقال:

تطبيق الكاميرا لا يعرض زر الشاشة الثنائية

يمتاز Z Fold 3 بتقنية الشاشة الثنائية، حيث يأتي الهاتف بشاشة داخلية وأخرى خارجية.

وتستطيع في العادة التبديل بين طريقة عرض التطبيقات بين الشاشة الخارجية والداخلية، وتفيد هذه التقنية في التقاط الصور عبر تطبيق الكاميرا.

وتسهل هذه التقنية استخدام الكاميرا الخلفية لإلتقاط صور شخصية بدلًا من العدسة الأمامية الضعيفة.

وذلك عبر عرض صورة الكاميرا الخلفية في الشاشة الخارجية لتتمكن من التقاط الصورة، ويحدث أحيانًا ألا يظهر زر التبديل بين الشاشات.

وبحسب ما قيل في منتديات سامسونج الرسمية، فإن أفضل حل لهذه المشكلة هو تشغيل تطبيق الكاميرا عبر الشاشة الخارجية.

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مشاكل تسببها طبقة حماية الشاشة

يواجه بعض المستخدمين مشاكل مع استخدام طبقة حماية الشاشة الإضافية التي تأتي مع الهاتف.

وتتنوع هذه المشاكل بين ظهور فقاقيع تحت الشاشة أو إنفصال طبقة الحماية عن الشاشة في بعض الأماكن.

ويعتبر الحل الأفضل لهذه المشكلة هو التوجه إلى أحد مراكز خدمة سامسونج، وأن تطلب منهم استبدال طبقة الحماية.

وقامت سامسونج بتحذير المستخدمين من إزالة طبقة الحماية الداخلية من الشاشة القابلة للطي، ولكن يمكنك إزالة الطبقة البلاستيكية المحيطة بالهاتف.

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مشكلة تعذر استخدام GPS

يشتكي بعض مستخدمي الهاتف من مشكلة مع مستشعر GPS، حيث لا يستطيع المستشعر التقاط أماكنهم في الخرائط.

ولكن هذه المشكلة كانت عامة مع أغلب هواتف سامسونج في الآونة الأخيرة، لذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية لحلها:

توجه إلى تطبيق الإعدادات في هاتفك، وبعد ذلك اختر تحديثات النظام حتى تبحث عن وجود تحديثات جديدة.

وإذا كان هناك تحديثات جديدة قم بتثبيتها في هاتفك، حيث ترسل سامسونج في بعض الأوقات تحديثًا لحل هذه المشكلة.

وإذا لم تجد تحديثًا، فإنك تستطيع حذف ملفات Cache المخزنة والتأكد من صلاحيات الوصول للمكان لكل تطبيق على حدة.

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نفاذ البطارية بشكل سريع

يقدم هاتف Z Fold 3 مجموعة كبيرة من المميزات والخواص التي تحتاج إلى بطارية كبيرة لتشغيلها لفترات طويلة.

لذا يشتكي بعض المستخدمين من أن البطارية تنفذ بسرعة، ولا يوجد حل حقيقي لهذه المشكلة.

ولكن يمكنك اتباع بعض النصائح حتى تتمكن من الحفاظ على البطارية لأطول فترة ممكنة.

ويفضل أن تتخلى عن استخدام الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، وهو أمر متاح للشاشتين، حيث يستهلك معدل التحديث الأعلى البطارية بشكل أكبر.

ويمكنك استخدام خاصية حماية البطارية أو وضع حفظ الطاقة المدمج داخل الهاتف، كما يفضل أن تتخلص من التطبيقات التي تستهلك البطارية بشكل كبير والتوقف عن استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية أو البلوتوث عندما لا تكون في حاجة إليهم.

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إعادة التشغيل الغير متوقعة

يواجه بعض المستخدمين مشكلة تتمثل في إعادة التشغيل الغير متوقعة للهاتف، ولا تحدث هذه المشكلة بكثرة في الهاتف، حيث تعتبر من المشاكل النادرة فيه.

وتتمثل حلول هذه المشكلة في التأكد من سبب المشكلة، حيث يمكن تشغيل الهاتف في الوضع الآمن وتجربته.

وإذا لم يقم الهاتف بإعادة التشغيل، فإن هذا يعني أن المشكلة ليست من تطبيق بعينه، ويجب عليك التوجه لأقرب فرع صيانة حتى يفحص الهاتف بشكل جيد.

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