تطورت نظارات الواقع الافتراضي في الفترة الأخيرة وتطور معها المحتوى البصري الذي يمكنك مشاهدته عبر هذه النظارات.

وقد تكون مشاهدة الفيلم أكثر جاذبية باستخدام هذه التقنية بالمقارنة مع مشاهدته بالطريقة العادية عبر الشاشة.

أنواع مقاطع فيديو الواقع الافتراضي

هناك في الوقت الحالي أربعة أنواع من مقاطع الفيديو التي يمكنك مشاهدتها عبر هذه النظارات، وهي:

مقاطع الفيديو الثنائية الأبعاد: يمكنك مشاهدتها عبر نظارات الواقع الافتراضي بنفس الطريقة التي تشاهدها بها عبر شاشة الحاسب أو الهاتف الذكي أو التلفاز.

مقاطع فيديو 180 أو 360 درجة: تتوفر هذه المقاطع تتوفر هذه المقاطع في فيسبوك إلى جانب يوتيوب ومواقع أخرى متنوعة. ويمكنك إدارة رأسك عند ارتداء النظارة لإلقاء نظرة حول البيئة.

مقاطع الفيديو الثلاثية الأبعاد: يتوفر عدد غير قليل من أكثر الأفلام السينمائية المرئية نجاحًا بتقنية المشاهدة الثلاثية الأبعاد بالكامل.

مقاطع فيديو واقعية افتراضية كاملة: يتيح لك إلقاء نظرة حول بيئة عرض ثلاثية الأبعاد.

اقرأ ايضًا: أفضل نظارة للواقع الافتراضي يمكنك شرائها الآن



كيفية مشاهدة الأفلام بتقنية الواقع الافتراضي

ما تحتاج إليه قبل البدء:

أحد نماذج نظارات الواقع الافتراضي.

هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو حاسب محمول أو مكتبي يحتوي على عتاد مناسب.

تطبيق يدعم بث المحتوى أو موقع ويب لديه محتوى يدعم التقنية مثل يوتيوب

اتصال بالإنترنت.

سماعات أذن أو رأس أو مكبرات صوت تدعم ميزة الصوت المحيط.

وتعتمد طريقة الوصول إلى المحتوى على تطبيق منصة البث. ومع ذلك إليك دليل عام يمكنك استخدامه:

تأكد من أن جهازك متصل بالانترنت.

قم بتوصيل النظارة بالجهاز.

افتح التطبيق أو موقع الويب الذي يحتوي على المحتوى واختر العرض الذي تريد مشاهدته.

اختر المسرح الذي تريد استخدامه.

ضع النظارة وسماعات الأذن.

اضبط حجم الشاشة ومن ثم اضغط على منتصف لوحة اللمس في النظارة لتظهر الشاشة على مستوى عينيك.

اضغط على زر التشغيل لبدء المشاهدة.

اقرأ ايضًا: 5 من أبرز تطبيقات وألعاب الواقع الافتراضي لمستخدمي أندرويد

نصائح للحصول على تجربة مشاهدة مميزة