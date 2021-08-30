خطت بايت دانس، الشركة المالكة لمنصة تيك توك، خطوتها الأولى نحو عالم ميتافيرس من خلال الاستحواذ على Pico Interactive الناشئة للواقع الافتراضي.

وقالت الشركة: تدعم برامج وأجهزة Pico Interactive، بالإضافة إلى موهبتها وخبرتها، دخولنا إلى مجال الواقع الافتراضي والاستثمار الطويل الأجل في هذا المجال الناشئ.

وقالت متحدثة باسم بايت دانس: نحن متفائلون بشأن مستقبل الواقع الافتراضي ومواءمته مع مهمتنا.

وفي شهر أبريل 2021، استثمرت بايت دانس نحو 100 مليون يوان في Mycodeview، الشركة التي تقف وراء Reworld، وهي شركة منافسة صاعدة لشركة روبلوكس الحالية.

وتواصل Pico Interactive التركيز على السوق الاستهلاكية الصينية مع الاحتفاظ بمعظم موظفيها. ومع ذلك، لم تضع بايت دانس خططًا ملموسة لمنتجات الواقع الافتراضي الخاصة بها.

وتأتي الصفقة – التي تقدرها المصادر بنحو 772 مليون دولار أمريكي – بعد دخول شركات الإنترنت مثل فيسبوك وآبل وهواوي.

وقالت كلير تشاو، المحللة في شركة أبحاث السوق IDC: الاستثمار ودعم شركات الإنترنت مفيدان لصناعة الواقع الافتراضي بسبب محتوياتها وتقنياتها الجديدة. وأشارت إلى أن الشراكات تساعد في بناء أنظمة الواقع الافتراضي.

وكانت فيسبوك من أوائل الأسماء الكبيرة التي دخلت مجال الواقع الافتراضي من خلال شراء شركة ألعاب الواقع الافتراضي Oculus في عام 2014.

وقدمت هواوي نظارة الواقع الافتراضي VR Glass في عام 2019. بينما أكدت آبل أنها حصلت على شركة NextVR للواقع الافتراضي في شهر مايو 2020.

وتوسع دخول فيسبوك في مجال الواقع الافتراضي مؤخرًا ليشمل ميتافيرس. وهو مفهوم يدل على المرحلة التالية من الإنترنت حيث يتحد عالمنا المادي مع العالم الافتراضي.

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مالكة تيك توك تخطو نحو عالم ميتافيرس

قال مؤسس شركة فيسبوك ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرج في شهر يونيو إن فيسبوك تخصص فريقًا لرؤيتها الجديدة بشأن ميتافيرس.

وجاء ذلك بالتزامن مع عرض مساحات المكاتب الافتراضية Horizon Workrooms هذا الشهر باستخدام نظارة الشركة Oculus Quest 2.

وتوظف Pico Interactive، التي تأسست في عام 2015 من قبل هنري تشو هونغوي، 300 شخص ولديها مكاتب في الصين والولايات المتحدة وإسبانيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وأكملت الشركة عدة جولات من التمويل في شهر مارس، حيث جمعت 67.23 مليون دولار أمريكي.

وقال هونغوي: تواصل الشركة الاستثمار في ألعاب الواقع الافتراضي وتطبيقات المستهلك الأخرى. وذلك أثناء استكشافها لمنتجات المؤسسات.

وتخطط الشركة لإطلاق نظارة واقع افتراضي جديدة في وقت لاحق من هذا العام تسمى Neo 3.

ويمثل استحواذ بايت دانس على Pico Interactive دفعة لتنويع أعمالها. وتأتي الخطوة بعد استحواذها في شهر مارس على استوديو ألعاب كبير يسمى Moonton مقابل 4 مليارات دولار. حيث تتطلع إلى التوسع في الألعاب.

ومع نمو المبيعات بنسبة 44.7 في المئة في الربع الأول من عام 2021، احتلت Pico Interactive المرتبة الثالثة في سوق نظارات الواقع الافتراضي، بعد فيسبوك والشركة الصينية DPVR، مع وجود إتش تي سي وسوني ضمن القائمة، حسبما ذكرت IDC في تقرير شهر يونيو.

ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات العالمية لنظارات الواقع الافتراضي إلى 28.6 مليون دولار أمريكي في عام 2025، وفقًا لنفس التقرير.

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