تتميز ساعة شركة آبل الذكية القادمة بأول تصميم جديد للأجهزة منذ سنوات، وذلك وفقًا لنشرة Power On الإخبارية لمراسل وكالة بلومبرج مارك جورمان.

ويقول جورمان إن Apple Watch Series 7 يكون لها شاشة وحواف أكثر انبساطًا، على ما يبدو استمرارًا في سعي الشركة لتسوية جوانب كل منتج في مجموعتها.

وأشار جورمان إلى أن الساعة تتميز بأحجام أكبر بسبب الحواف الأصغر والتصميم ذي الحواف المسطحة.



ويقال إن الشاشة أكبر قليلاً من الشاشة الحالية الموجودة في Series 6. وتكون الأحجام أيضًا أكبر قليلاً من ذي قبل، حيث يحصل كل نموذج على زيادة بمقدار 1 ميليمتر لتصبح الأحجام 41 ميليمتر و 45 ميليمتر.

واقترحت الصور المسربة التي لم يتم التحقق منها الأسبوع الماضي نفس الحجم 41 ميليمتر و 45 ميليمتر.

ويقول جورمان إن الشركة تضمّن عدة وجوه جديدة للساعة لتحقيق أقصى استفادة من مساحة الشاشة الإضافية. بما في ذلك وجه Infograph Modular المحدث المليء بالبيانات.

وتكون وجوه Apple Watch الجديدة حصرية لـ Series 7 ومن المحتمل ألا تكون متاحة من خلال تحديث البرنامج للنماذج القديمة.

وبصرف النظر عن المظهر المادي، تحتوي Series 7 أيضًا على معالج أسرع. ومع ذلك، يقال إنه لن يكون هناك أي ترقيات رئيسية تركز على الصحة هذا العام. وذلك بالرغم من أن آبل قد توفر مستشعر درجة حرارة الجسم في نموذج العام المقبل.

اقرأ أيضًا: كيفية التقاط لقطة شاشة في ساعة آبل

ساعة آبل لديها جوانب مسطحة مع شاشة أكبر

يستمر التصميم المحدث لـ Series 7 في المحافظة على استراتيجية كل ثلاث سنوات لتحديثات أجهزة Apple Watch الرئيسية.

وكانت المرة الأولى والأخيرة التي غيرت فيها الشركة تصميم هيكل الساعة هي Apple Watch Series 4 في عام 2017. وظل هذا المظهر الأساسي دون تغيير خلال Series 6، باستثناء إدخال مواد جديدة.

وعادةً ما تعلن آبل عن ساعات جديدة في شهر سبتمبر. لذلك قد لا يكون الكشف عن Series 7 بعيد المنال.

وكانت ساعات Series 6 و SE في العام الماضي إعلانًا رئيسيًا في حدث الشركة في شهر سبتمبر، حيث تم تأجيل الكشف عن آيفون 12 إلى شهر أكتوبر.

اقرأ أيضًا: جوجل تقحم سامسونج في المنافسة مع ساعة آبل