حماية خصوصيتك في يوتيوب ومنعها من تتبعك

تعتبر منصة يوتيوب من أكثر المواقع زيارة في العالم، ويقضي كل زائر في المتوسط ما يصل إلى 24 دقيقة يوميًا.

وفي حال كنت تريد الحفاظ على خصوصيتك ضمن المنصة بعيدًا عن نشاطك في خدمات جوجل الأخرى فإن هناك بعض الحلول التي يمكنك تطبيقها.

يوتيوب تعرف عنك الكثير

يرتبط بك كل شيء تشاهده عبر المنصة بطريقة أو أخرى، ويتيح ذلك لخوارزميات المنصة ترشيح مقاطع الفيديو المتعلقة بما شاهدته سابقًا.

نتيجة لذلك تكشف مقاطع الفيديو التي تشاهدها عبر المنصة عن اهتماماتك وهواياتك. ويعتمد هذا على سماحك للمنصة بحفظ سجل المشاهدة في حال تسجيل الدخول عبر حساب جوجل.

ويوجد هذا الخيار في صفحة نشاطك المرتبط بحسابك في جوجل الذي يسمى سجل تاريخ يوتيوب والذي يعرض جميع مقاطع الفيديو التي شاهدتها.

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ويمكنك الاطلاع على سجل المشاهدة عبر المنصة نفسها من خلال زيارة تبويب المكتبة الذي يعرض مجموعة من المعلومات المختلفة عنك.

وإلى جانب سجل المشاهدة، فإنك ترى أيضًا قوائم التشغيل التي اشتركت فيها وأي شيء أضفته إلى قائمة المشاهدة لاحقًا وجميع مقاطع الفيديو التي قمت بالإعجاب بها وعدد القنوات التي تشترك فيها وعدد مقاطع الفيديو التي قمت بتحميلها في قناتك.

إدارة سجل المشاهدة في حسابك

هناك المزيد من الأدوات في صفحة سجل المشاهدة التي يمكنك استخدامها لإدارة مقاطع الفيديو التي شاهدتها.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك مسح سجلك باستخدام الشريط الذي يظهر على الجانب الأيمن أو إيقاف سجل المشاهدة.

كما يمكنك أيضًا حذف مقاطع الفيديو التي تظهر في سجل المشاهدة والتي لم تعد ترغب في ربطها بك. وذلك من خلال النقر على النقاط الثلاثة في الجهة اليمنى من مقطع الفيديو ومن ثم تحديد خيار إزالة من سجل المشاهدة.

وإذا قمت بحذف أي مقطع من سجل المشاهدة فإنه يجري حذفه عبر جميع الأجهزة التي استخدمتها لتسجيل الدخول إلى حسابك في المنصة.

التحكم في توصيات الفيديوهات من يوتيوب

تستخدم المنصة بيانات الموقع لتزويدك بتوصيات مخصصة بناءً على مقاطع الفيديو التي شاهدتها سابقًا. وتجمع المنصة هذه البيانات بطرق مختلفة اعتمادًا على طريقة وصولك إليها.

وفي حال كنت تستخدم هاتفك مع تشغيل خيار الموقع فإن المنصة تستخدم بيانات نظام تحديد المواقع العالمي.

وإذا لم تقم بذلك، فإنها تحدد موقعك من خلال نقاط الوصول التي تستخدمها للاتصال بالإنترنت.

ومن أجل الحيلولة دون معرفة موقعك وعدم تلقى التوصيات المخصصة يجب عليك إيقاف تشغيل سجل المواقع من خلال صفحة بياناتك في المنصة.

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كيفية التحكم فيما تشاهده

تقترح خوارزمية يوتيوب مقاطع الفيديو التي قد تكون مهتمًا بها لمشاهدتها. ومن أجل تفادي ذلك، فإن أسهل طريقة هي استخدام المنصة في وضع التصفح المتخفي.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضًا تسجيل الخروج من حساب جوجل أثناء تصفح المنصة. وذلك لفصل نشاطك في المنصة عن أنشطتك في خدمات جوجل الأخرى.

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