كيفية الحصول على تطبيق فحص التوافق مع ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إعادة إطلاق تطبيق PC Health Check مرة أخرى. ويأتي هذا مع قرب إطلاق الإصدار الرسمي من نظام ويندوز 11 الجديد خلال شهر أكتوبر القادم بحسب العديد من المراقبين.

ويساعدك التطبيق الرسمي في معرفة ما إذا كان الجهاز الذي تستخدمه يفي بمتطلبات تشغيل النظام الجديد. وذلك بدلًا من استخدام تطبيق أو أداة غير رسمية قد تصيب الجهاز بالفيروسات والبرامج الضارة.

ما هو تطبيق PC Health Check

يفحص تطبيق PC Health Check مكونات الحاسب، ويحدد الحاجة إلى تفعيل ميزة الإقلاع الآمن و TPM 2.0 ويخبرك إذا كان جهازك يدعم الترقية إلى الإصدار الجديد أم لا.

وكانت مايكروسوفت قد أتاحت التطبيق للجميع في وقت سابق من هذا العام. ولكن سحبته في شهر يونيو الماضي.

وجاء ذلك بعد إرسال المستخدمين تعليقات تفيد بأن التطبيق لم يقدم تفسيرات واضحة حول سبب عدم استيفاء الحواسيب للحد الأدنى من متطلبات نظام ويندوز 11.

وأكدت الشركة في تدوينة أنها استمعت إلى التعليقات حول الرسائل المربكة وغير المفيدة لتطبيق PC Health Check.

وأعادت الشركة تصميمه من جديد ليكون أكثر فائدة. مع تقديم رسائل أكثر دقة حول الحاسب مع روابط لمقالات ذات صلة. ويتوفر التطبيق حاليًا لمستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر.

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تحديث قائمة متطلبات تشغيل ويندوز 11

إذا كنت تستخدم ويندوز 10 فإن بإمكانك الانضمام للبرنامج ومن ثم تشغيل التطبيق لمعرفة إذا كان جهاز يفي بمتطلبات تشغيل ويندوز 11 أم لا.

وإذا لم تكن أحد مستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر. فإن هناك بديل آخر، وهو تطبيق مفتوح المصدر يسمى WhyNotWin11.

ويتيح لك التطبيق التحقق من توافق حاسبك مع النظام الجديد. إذ يفحص التطبيق مكونات حاسبك ويقارنها بالقائمة الأصلية لمتطلبات النظام.

وقالت مايكروسوفت إنها تحدث القائمة لتشمل نطاقًا أوسع من المعالجات بناءً على بعض الاختبارات الداخلية.

وجدير بالذكر أن مايكروسوفت ذكرت في تدوينتها أنها تجمع التعليقات من مستخدمي ويندوز إنسايدر حول أداء تطبيق PC Health Check قبل إتاحته على نطاق واسع للجميع خارج البرنامج.

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