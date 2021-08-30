وفقًا لأحدث الأبحاث التي أجرتها شركة Strategy Analytics، ارتفعت شحنات الساعات الذكية العالمية بنسبة 47 في المئة سنويًا لتصل إلى 18 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2021.

واحتفظت ساعة آبل الذكية بالمركز الأول بنسبة 52 في المئة من حصة السوق العالمية للساعات الذكية، فيما احتلت سامسونج المركز الثاني، وحافظت جارمين على المركز الثالث.

وقال كبير المحللين في شركة Strategy Analytics: ارتفعت الشحنات العالمية بنسبة 47 في المئة سنويًا من 12.3 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2020 إلى 18.1 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2021.

وتنمو الشحنات في جميع أنحاء العالم بأسرع معدل لها منذ عام 2018. ويعود النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ولا تزال المبيعات عبر الإنترنت للأجهزة التي تعتمد على اللياقة البدنية والتي تساعد في دعم الرعاية الصحية الشخصية شائعة، وهي المحرك الرئيسي لازدهار الساعات الذكية.

وتقدر الشركة أن آبل شحنت 9.5 ملايين وحدة في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني من عام 2021. بزيادة قدرها 46 في المئة بالمقارنة مع 6.5 ملايين في الربع الثاني من عام 2020.

ولا تزال حصة آبل العالمية ثابتة حول مستوى 52 في المئة. ولا تزال آبل تمتلك نصف السوق وتبقي منافسيها بعيدًا.

وتعد Apple Watch Series 6 أكثر نماذج الساعات الذكية شهرة في العالم. وذلك بالنظر إلى مزيج التصميم الأنيق وسهولة الاستخدام عبر شاشة صغيرة ومجموعة متنامية من تطبيقات الصحة واللياقة البدنية.

كما تقدر الشركة أن سامسونج شحنت 2 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني من عام 2021. بزيادة أعلى من المتوسط ​​بنسبة 54 في المئة بالمقارنة مع 1.3 مليون في الربع الثاني من عام 2020. .

وتواصل سامسونج الأداء الجيد في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وكوريا الجنوبية.

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الطلب على الساعات الذكية يرتفع هذا الربيع

تقدر الشركة أن جارمين شحنت 1.5 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني من عام 2021. بزيادة متواضعة بنسبة 25 في المئة بالمقارنة مع 1.2 مليون في الربع الثاني من عام 2020.

نتيجة لذلك فقد انخفضت حصة جارمين العالمية من 10 في المئة إلى 8 في المئة خلال العام الماضي.

وتمتلك جارمين مجموعة قوية من الساعات، مثل Forerunner 55 و Venu. ولكن تواجه منافسة أشد في آسيا وأماكن أخرى من منافسين مثل سامسونج وشاومي.

وتمتلئ ساعة Galaxy Watch 4 الجديدة من سامسونج بتطبيقات جذابة تتتبع صحتك بشكل أفضل من أي وقت مضى.

وتوفر العلامات التجارية الصينية، مثل شاومي وأوبو، الساعات الذكية الداعمة لشبكات الجيل الرابع المنخفضة التكلفة والمحسنة لمشغلي الهواتف المحمولة.

وفي الوقت نفسه، ينتظر المستخدمون Apple Watch Series 7، التي من المتوقع الإعلان عنها في شهر سبتمبر أو أكتوبر. ويشاع أنها تحتوي على شاشة أكبر تعزز تجربة التطبيق بشكل أكبر.

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