أفضل خدمات بث محتوى الواقع الافتراضي

بينما ينظر الكثير من المستهلكين إلى نظارات الواقع الافتراضي على أنها أجهزة ألعاب تتيح لهم اللعب بالألعاب مع تقديم تجربة غامرة. ولكن هذه النظارات يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك بكثير، حيث تعتبر في الواقع أداة مفيدة لمشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام والعروض المتلفزة.

خدمات بث محتوى الواقع الافتراضي المجانية

بالرغم من أن خدمات البث التي تدعم مشاهدة المحتوى عبر هذه التقنية قليلة حاليًا. ولكن الإمكانات التي توفرها مشاهدة مقاطع الفيديو عبر نظارات الواقع الافتراضي هائلة حيث تمنحك شاشة تلفاز ضخمة أو مسرحًا سينمائيًا كاملًا.

وهذا يكون مفيدًا لأنك لست مضطرًا إلى شراء شاشة تلفاز ذكية أو الوجود في المنزل لمشاهدة المحتوى. وكل ما عليك فعله هو شراء نظارة واقع افتراضي وتسجيل الدخول إلى إحدى خدمات البث لمشاهدة المحتوى من أي مكان.

خدمة يوتيوب VR

تعتبر منصة يوتيوب من أولى المنصات التي دعمت بث المحتوى من خلال العديد من مقاطع الفيديو المجانية المتوفرة للمشاهدة بزاوية 180 و 360 درجة. والتي يمكن مشاهدتها باستخدام نماذج النظارات الشهيرة مثل Oculus Quest.

وتقدم منصة يوتيوب حاليًا تطبيق YouTube VR لنظارات Oculus Quest و Quest 2 الذي يتيح لك الوصول إلى مكتبة يوتيوب للواقع الافتراضي.

ويمكنك الاستمتاع بالعديد من التجارب التي تشمل المحتوى الترفيهي والتعليمي الذي تشاهده عادةً عبر الحاسب أو الهاتف الذكي. بالإضافة إلى التجارب الفريدة التي لا يمكن مشاهدتها إلا عبر هذه التقنية مثل الجولات الافتراضية للأماكن الشهيرة.

خدمة نتفليكس VR

تقدم خدمة بث الفيديو نتفليكس تطبيق Netflix VR الذي يتيح لك مشاهدة محتوى ضخم لمستخدمي النظارات الشهيرة مثل Oculus Quest 2 و Google Daydream و HTC Vive Pro Eye.

وتوفر المنصة تجربة المشاهدة بالكامل بتقنية البث الثنائي الأبعاد 2D ومع ذلك فإن التجربة غالبًا ما تكون غامرة.

وتحتوي مكتبة نتفليكس على بعض أشهر العناوين مثل Death Notes و Stranger Things وقائمة أفضل 10 عروض متلفزة.

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خدمة برايم فيديو VR

على عكس نتفليكس ويوتيوب، فإن خدمة Prime Video VR التابعة لشركة أمازون تتيح لك محتوى واقع افتراضي محدود نوعًا ما، وهي متوافقة بشكل أكثر تحديدًا مع نظارات Oculus Quest ونظارات Samsung Gear VR.

وتوفر الخدمة محتوى يمكن بثه بهذه التقنية ويتم تشغيله بزاوية تصل إلى 180 درجة أو 360 درجة.

ويمكنك مشاهدة المحتوى الذي اخترته من خلال محاكاة قاعة سينما بشاشة ضخمة ومقاعد مسرح وسقف افتراضي.

وتظهر جميع عناصر التحكم في التشغيل الرئيسية عبر شاشة المسرح تمامًا كما تظهر عبر جهاز التلفاز الذكي في المنزل.

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