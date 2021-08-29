كل ما تريد معرفته عن هاتف بيكسل 5A

كشفت شركة جوجل عن هاتف بيكسل 5A منذ فترة قصيرة، وكعادة هذه الفئة من هواتف جوجل، يقدم بيكسل 5A مزيج مثالي من المميزات والخواص ضمن الفئة المتوسطة.

ويأتي الهاتف الجديد بسعر 449 دولار أمريكي، بالرغم من أن الإصدار السابق بيكسل 4A كان يأتي بسعر 499 دولار أمريكي، وذلك في ظل أن الإصدار الجديد يتشابه مع الإصدار السابق من بعض النواحي، لكنه في المجمل يتفوق عليه.

وتقدم جوجل في هذه الفئة السعرية هاتف مع شاشة من نوع أوليد، أداء مميز، وكاميرات ممتازة. هذا إلى جانب عمر بطارية جيد جدًا. ويظهر لنا أن العملاقة الأمريكية تحرص على تقديم الأساسيات أكثر من أي شيء آخر.

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هاتف بيكسل 5A

بدأت جوجل في إطلاق هاتفها الجديد في أسواق محددة، وهم السوقين الياباني والأمريكي، وذلك بلون واحد فقط وهو اللون الأسود.

وتعتمد الشركة على شريحة كوالكوم سنابدراجون 765G مرة أخرى نظرًا لمشكلة نقص الشرائح العالمية. في حين أن هذه الشريحة تقدم أداءًا مثاليًا إلى جانب دعم شبكات الجيل الخامس.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، واستخدمت جوجل شاشة كبيرة بقياس 6.3 إنش في هاتف بيكسل 5A ولم توفر إصدارًا مع شاشة أصغر كما حدث في العام السابق. ولعل هذه الحركة مقصودة لكي تتمكن جوجل من الاستمرار في بيع الإصدار الأصغر من بيكسل 4A والذي يأتي بسعر 349 دولار أمريكي.

كما يعتمد الهاتف على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وهي سعة مرضية لمعظم المستخدمين. إلى جانب قدومه مع نفس نظام الكاميرات الخاص بالإصدار السابق، والذي يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ذات عدسة واسعة بدقة 16 ميجابيكسل.

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ويوفر الهاتف الجديد خاصية NFC والتي تستخدم في الدفع عبر خدمات مثل جوجل باي. إلى جانب مستشعر بصمة يقبع في الجهة الخلفية للهاتف. كما تخلت جوجل عن المواد البلاستيكية لصالح الألمونيوم في تصنيع الهاتف الجديد.

ويوفر الهاتف دعمًا لمقاومة المياه والغبار بمعيار IP67، كما يقدم الهاتف بطارية بسعة 4,680 ملي أمبير، وهي أكبر بطارية تُستخدم في أي هاتف بيكسل حتى الآن. وكما يمكنك أن تتوقع. هاتف بيكسل 5A لا يدعم الشحن اللاسلكي.

ويتفوق الهاتف على معظم منافسيه في هذه الفئة السعرية. وذلك من حيث الأداء العام وجودة الكاميرات. ويقدم الهاتف أداءًا ممتازًا نظرًا للتكامل الكبير بين النظام وبين العتاد. إلى جانب أن كاميرات بيكسل معروفة بجودتها في جميع الفئات السعرية.

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