حققت شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت إيرادات بقيمة 11.2 مليار دولار من متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاص بها في عام 2019، وذلك وفقًا لإيداع محكمة تم الكشف عنه حديثًا، مما يوفر رؤية واضحة للنتائج المالية للخدمة لأول مرة.

وقال المدعون العامون: حققت الشركة في عام 2019 فقط 8.5 مليارات دولار من الأرباح الإجمالية و 7 مليارات دولار في الدخل التشغيلي بهامش تشغيلي بأكثر من 62 في المئة.

علاوة على ذلك يستشهد المحامون بتقديرات الشركة. التي تقول إن لاعبًا رئيسيًا مثل سامسونج يمكنه تحقيق 0.1 مليار دولار من العائدات لعام 2019. بينما حقق متجر جوجل بلاي نحو 4 مليارات دولار من هواتف سامسونج فقط.

وتشمل الأرقام مبيعات التطبيقات والشراء داخل التطبيق وإعلانات متجر التطبيقات. وقالت جوجل لوكالة رويترز إن البيانات تستخدم لإساءة تصنيف أعمالها في دعوى قضائية لا أساس لها.

وقالت الشركة والمتهمون في ملف منفصل إن المحاكمة في أواخر عام 2022 ممكنة بشأن ما إذا كانت جوجل تسيء استغلال احتكارها المزعوم لمبيعات التطبيقات لأجهزة أندرويد.

وفي الإفصاحات المالية ربع السنوية، تجمع الشركة أرباح تطبيقات متجرها مع عائدات الخدمات الأخرى وحسابات عائدات إعلانات المتجر كجزء من فئة أخرى أوسع.

وأكد المدعون العامون. بالإضافة إلى شركة Epic Games المطورة لتطبيقات الأجهزة المحمولة وآخرون الذين رفعوا دعوى قضائية ضد جوجل بشكل منفصل. أنها تحقق أرباحًا ضخمة من خلال متجرها. وذلك عبر أخذ 30 في المئة من الرسوم مقابل كل سلعة رقمية تُباع داخل التطبيق.

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جوجل حققت 11.2 مليار دولار من متجرها للتطبيقات

بالإضافة إلى ذلك يقول المدعون إن عمولة الشركة مرتفعة بشكل تعسفي. ويؤدي ذلك إلى اختلاس أرباح مطوري التطبيقات.

وتحاجج جوجل بوجود بدائل لمتجرها ولأنظمة الدفع. وذلك بالرغم من أن النقاد يقولون إن هذه الطرق غير مجدية وقد تم حظرها في بعض الأحيان.

ويزعم المدعون أن الشركة وسعت المزايا وفرضت قيودًا على المطورين الرئيسيين مثل شركة Riot Games المصنعة للعبة League of Legends لمنعهم من مغادرة متجرها من خلال الصفقات المانعة للمنافسة.

وتخشى الشركة خسارة 1.1 مليار دولار من أرباح متجرها السنوية إذا تم تجاوز عمولتها. وذلك وفقًا لتقرير من Epic Games تم الكشف عنه هذا الشهر

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