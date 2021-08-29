تحاول منصة تيك توك تجربة توسعة أخرى محتملة، حيث يرى بعض المستخدمين إشعارًا جديدًا في التطبيق.

ووفقًا للإشعار، فإن المنصة تتيح الآن لبعض المستخدمين تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق إلى التطبيق، مما قد يؤدي إلى تحول كبير في استخدام المنصة.

ومع استمرار المنصة في إضافة المزيد من المستخدمين وبناء عروض الأعمال الخاصة بها، فإنها تتطلع أيضًا إلى خيارات حالة الاستخدام الجديدة والطرق التي يمكنها من خلالها زيادة تواجدها السريع النمو.

ورأينا ذلك من خلال اختبار جديد لميزة القصص، وإضافة خيار السير الذاتية المخصص للباحثين عن عمل، وتقارير عناصر المراسلة الجماعية في الطريق.

ومددت المنصة حد طول الفيديو عدة مرات، مما سمح للمستخدمين أولاً بتحميل مقاطع 60 ثانية (زيادة من 15 ثانية في الأصل)، ومن ثم توسيع ذلك إلى 3 دقائق في شهر يوليو من هذا العام.

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تيك توك تختبر تحميل فيديوهات بمدة أطول

تتيح الحدود الزمنية الأطول مزيدًا من السعة الإبداعية. كما تمكن المنصة من إدخال المزيد من الشرائح الإعلانية. التي يتم توسيعها من خلال منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مقاطع مدتها 5 دقائق. وهو تعزيز محتمل رئيسي لطموحات نمو الشركة.

كما أنه يضع المنصة في منافسة مباشرة أكثر مع منصات الفيديو مثل يوتيوب وفيسبوك. وتعرف تيك توك بأنها موطن الفيديوهات القصيرة، وهو عنصر تسيطر عليه حاليًا.

ولكن من خلال تمكين عمليات تحميل أطول للنماذج، فإن من شأنه ذلك أن يجعلها عرضًا أكثر شمولاً، مما قد يقلل من الدافع وراء انتقال مواهبها الإبداعية إلى تطبيقات أخرى. إذ إن تيك توك قادرة على تقديم إيرادات مقارنة وإبداعية وإمكانات الوصول.

ومن المنطقي أن تجرب المنصة ذلك لمعرفة رأي المستخدمين في التحميلات الأطول في التطبيق. وهل يرحب الناس بالفيديو الطويل أم أن جاذبية التطبيق الرئيسية مرتبطة بالكامل بمقاطع الفيديو القصيرة.

ويتمتع الأشخاص بخيار مشاهدة البث المباشر الأطول في التطبيق، وربما لاحظت المنصة استجابة جيدة للبث المباشر الأطول جعلت توسيع خيارات التحميل الخاصة بها تقدمًا منطقيًا.

تجدر الإشارة إلى أن المستخدمين الذين لديهم قواعد جماهيرية كبيرة عبر Douyin، النسخة الصينية من التطبيق. تمكنوا من تحميل مقاطع فيديو مدتها 15 دقيقة منذ عام 2019.

وقد يكون لدى المنصة خطة واضحة للإطلاق التدريجي لخيارات الأشكال الأطول. وقد جربت مقاطع أطول مع قدرة بعض المستخدمين على تحميل مقاطع مدتها 10 دقائق.

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