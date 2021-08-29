الحصول على تنبيهات المقاطع الجديدة في سبوتيفاي

يحتوي سبوتيفاي على الكثير من المقاطع الصوتية لمختلف الفنانين، وتتنوع هذه المقاطع ما بين البودكاست والمقاطع الموسيقية وبعض نشرات الأخبار أيضًا.

ويسمح لك التطبيق بمتابعة أي فنان أو صانع محتوى ترغب فيه، وذلك حتى تتمكن من الوصول إلى محتواه بشكل أسرع.

ويمكنك أن تجعل سبوتيفاي يرسلك لك تنبيهًا ليخبرك بأن فنانك المفضل قد أطلق مقطعًا موسيقيًا جديدًا أو نشر بودكاست جديد.

طريقة تفعيل تنبيهات المقاطع الجديدة في سبوتيفاي

يستطيع تطبيق سبوتيفاي إرسال التنبيهات إليك منذ أن ظهر، ولكن لم تكن هذه الخاصية تفيد أحدًا.

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وجاء تحديث أغسطس 2021 ليعالج هذا الأمر، حيث أصبح يمكن للتطبيق أن يرسل لك تنبيهات بالمقاطع الجديدة وأن يعرض هذه المقاطع في قسم خاص بها بواجهة التطبيق.

ويعرض لك سبوتيفاي جميع المقاطع الجديدة في قسم خاص بها يدعى What’s New، حيث يرتب هذه المقاطع بحسب تاريخ إصدارها ونوعها.

لذلك تستطيع الوصول إلى المقاطع الموسيقية بشكل منفصل عن البودكاست ونشرات الأخبار.

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ويمكنك تفعيل التنبيهات لهذا القسم عبر اتباع الخطوات التالية:

اضغط علامة الترس الموجودة في أعلى التطبيق، وبعد ذلك اختر التنبيهات من القسم الخاص بها.

وبعد ذلك اختر تنبيهات المقاطع الجديدة، وقم بتفعيل إرسال التنبيهات عبر التطبيق.

ويمكن للتطبيق أن يرسل التنبيهات عبر البريد الإلكتروني، ولكن هذا الاختيار ليس عمليًا بما فيه الكفاية.

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ويمكنك تكرار الخطوات نفسها مع مقاطع بودكاست، ولكن تحتاج لتفعيل التنبيهات لكل صانع محتوى تتابعه بشكل منفرد بعكس الموسيقى.

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دمج التطبيق مع ويندوز 11 وفيسبوك

تعمل شركة سبوتيفاي جاهدة على دمج تطبيقها في أنظمة التشغيل المختلفة وحياة المستخدمين المختلفة.

وكان ذلك واضحًا من اعتماد ويندوز 11 عليها بشكل كامل، حيث أصبحت خدمة الموسيقى الافتراضية لحواسيب ويندوز 11.

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كما أن الشركة دخلت في تعاون مع شركة فيسبوك، ويهدف هذا التعاون لعرض المقاطع الموسيقية التي تظهر في فيسبوك داخل تطبيق سبوتيفاي لهواتف أندرويد وآيفون.

لذلك عندما تستمع إلى مقطع موسيقي في فيسبوك، فإنك تجد تنبيهًا من سبوتيفاي يرسلك إلى صفحة هذا المقطع داخل التطبيق.

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