5 مزايا إضافية في خدمة Google One قد لا تعرفها

يعرف الكثير من المستخدمين أن خدمة Google One السحابية هي خدمة اشتراك تتيح لك شراء مساحة تخزينية إضافية في حالة استهلاك السعة التخزينية المجانية في حساب جوجل. ومع ذلك لدى الخدمة بعض المزايا الإضافية التي قد لا تكون على دراية بها، وهذه أشهرها.

خصومات الفنادق لأعضاء خدمة Google One

تختلف مزايا الخدمة باختلاف البلد الذي تعيش فيه حيث يتوفر للأعضاء المشتركين في الولايات المتحدة الحصول على خصم يصل إلى 40 في المئة على بعض الفنادق المختارة عند استخدام خدمة فنادق جوجل.

ولا تقدم جوجل تفاصيل كثيرة جدًا عن هذه الخصومات. ولكن تظهر الخصومات عادةً في نتائج بحث جوجل لأماكن فندقية محددة.

ويبدو أن هذه الخصومات تأتي عادةً من شركاء السفر الذين يقدمون خصمًا إضافيًا لأعضاء خدمة Google One فقط.

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خصومات عند الشراء لأعضاء خدمة Google One

إذا كنت تفكر في شراء أحدث هواتف سلسلة بيكسل الذكية أو جهاز فيتبيت جديد فيجب عليك شراءه مباشرة من متجر جوجل للحصول على بعض الخصومات بحسب سعة التخزين التي تشتريها.

ويحصل الأعضاء الذين يشترون سعة تخزين أكبر من 2 تيرابايت على خصم يصل إلى 10 في المئة لكل عملية شراء.

خدمة VPN لأجهزة أندرويد

بالنسبة للعملاء الذين لديهم سعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت أو أعلى فإن جوجل تقدم لهم خدمة اشتراك VPN مجانية حيث تتوفر الخدمة للمستخدمين الآخرين بشكل مدفوع يبدأ من 10 دولارات في الشهر.

وتوفر الخدمة العديد من الميزات، مثل: إخفاء عنوان IP وعدم تتبع نشاطك أو تسجيله. ويمكنك الاستفادة من الشبكة الافتراضية الخاصة أثناء استخدام أي تطبيق آخر ضمن هاتف أندرويد لحماية خصوصيتك عبر الإنترنت.

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الدعم في الوقت الفعلي

يتاح لأعضاء خدمة Google One الاتصال مباشرة بأحد أعضاء الدعم الفني في جوجل دون فترات انتظار على مدار الساعة. سواء عبر الاتصال الهاتفي أو الدردشة، وذلك عند وجود مشكلة في أي منتج من منتجات جوجل التي يستخدمونها. وهذا مفيد لأن غير الأعضاء لديهم فترة انتظار 3 دقائق بينما يتم الرد عبر البريد في غضون 24 ساعة.

تجربة خدمة بث الألعاب Stadia Pro

إذا كنت مهتمًا بتجربة خدمة بث الألعاب ستاديا Stadia من جوجل فيمكنك الاستفادة من نسخة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر مجانية بمجرد شراء سعة تخزينية في الخدمة ويمكنك ترقية الاشتراك في حال كنت ترغب بذلك.

وهذه الميزة متوفرة ايضًا لمشتركي خدمة يوتيوب بريميوم حيث يمكنهم تجربة الألعاب المضمنة لمدة ثلاثة أشهر مجانًا طالما كان مشترك جديد.

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