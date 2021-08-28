أعلنت شركة مايكروسوفت أنها لن تمنع الأشخاص من تثبيت ويندوز 11 عبر معظم أجهزة الحاسب القديمة.

وبينما أوصت عملاقة البرمجيات بمتطلبات عتادية لنظام التشغيل القادم، فإنها لن تفرض قيود لتثبيت نظام التشغيل إلا عند محاولة الترقية من ويندوز 10 إلى ويندوز 11 من خلال Windows Update.

وهذا يعني أن أي شخص لديه جهاز حاسب يتضمن معالجًا قديمًا ولا يجتاز اختبار الترقية رسميًا يمكنه تنزيل ملف ISO لنظام التشغيل ويندوز 11 وتثبيت نظام التشغيل يدويًا.

وأعلنت الشركة في شهر يونيو عن الحد الأدنى لمتطلبات العتاد الخاصة بنظام التشغيل ويندوز 11، وأوضحت أن معالجات إنتل من الجيل الثامن وما بعدها هي المعالجات الرسمية.

وأوضحت الشركة الآن أن حل التثبيت هذا مصمم بشكل أساسي للشركات لتقييم ويندوز 11، وأنه يمكن للأشخاص الترقية على مسؤوليتهم الخاصة لأن الشركة لا يمكنها ضمان توافق برنامج التشغيل وموثوقية النظام بشكل عام.

ولن توصي عملاقة البرمجيات أو تعلن عن هذه الطريقة لتثبيت ويندوز 11 للمستهلكين. وقد لا يحق للأنظمة التي تمت ترقيتها بهذه الطريقة الحصول على تحديثات ويندوز، حتى تلك المتعلقة بالأمان.

ويعد هذا تغييرًا كبيرًا يعني أن الملايين من أجهزة الحاسب الشخصية قد لا تتخلف عن الركب تقنيًا. ويظل المستهلكون بحاجة إلى تنزيل ملف ISO وتثبيت النظام يدويًا، وهو ما قد لا تفعله الغالبية العظمى.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين يريدون ويندوز 11، فإن الحد الأدنى الفعلي للمواصفات يعني أن أجيال المعالجات لا تهم، طالما أن لديك معالج 64 بت بتردد 1 جيجاهرتز مع نواتين أو أكثر، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت.

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مايكروسوفت لن تمنعك من تثبيت ويندوز 11

إلى جانب الحل لتثبيت ويندوز 11، عدلت الشركة أيضًا الحد الأدنى من متطلبات النظام لتشمل المزيد من المعالجات.

ويتم الآن دعم سلسلة Core X و Xeon W من إنتل رسميًا. جنبًا إلى جنب مع شريحة إنتل Core 7820HQ الموجودة داخل Surface Studio 2.

واختبرت الشركة المعالجات مع إنتل. ولكن Core 7820HQ مدعوم عبر الأجهزة التي تأتي مع برامج تشغيل DCH الحديثة.

ولن تدعم الشركة رسميًا الجيل الأول من معالجات AMD Zen، وذلك بالرغم من اختبارها مؤخرًا. وقالت: بعد التحليل الدقيق للجيل الأول من معالجات Zen بالشراكة مع AMD. توصلنا معًا إلى أنها لن تضاف إلى قائمة المعالجات المدعومة.

ومن الواضح أن هناك حلًا بديلًا لتثبيت ويندوز 11 عبر أنظمة AMD القديمة هذه. ولكن الشركة تقول: عانت الأجهزة التي لا تفي بالحد الأدنى من المتطلبات من تعطل وضع النواة بنسبة 52 في المئة.

وأضافت: الأجهزة التي تلبي الحد الأدنى من المواصفات الرسمية تتمتع بتجربة خالية من التعطل بنسبة 99.8 في المئة.

وتخطط الشركة لتحديث تطبيق PC Health Check لتضمين معالجات إنتل الجديدة وتوفير قدر أكبر من الوضوح حول سبب عدم تمكن جهازك من الترقية رسميًا.

ويسمح تطبيق PC Health Check للمستخدمين بمعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى تمكين Secure Boot أو TPM 2.0.

وتوضح عملاقة البرمجيات أيضًا كيف توصلت إلى الحد الأدنى من متطلبات النظام لتشغيل ويندوز 11. وتريد الشركة دفع ويندوز نحو برامج تشغيل DCH الحديثة والأمان الحديث من خلال دعم TPM و VBS.

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